La ómicron entra en Portugal, a dos días de las nuevas restricciones

Lisboa, 29 nov (EFE).- La variante ómicron llegó a Portugal tras ser detectada en 13 futbolistas del Belenenses, club de Lisboa, mientras el país afrontará nuevas restricciones a partir del día 1 de diciembre que obligarán a los viajeros que lleguen a presentar un test negativo de covid aunque ya estén vacunados.

El Gobierno luso mantendrá la fase de estado de calamidad (un nivel por debajo del estado de emergencia) entre el 1 de diciembre y el 20 de marzo, mientras la Comisión Europea advirtió hoy a Lisboa de que es conveniente seguir las mismas reglas para toda la UE, basadas en los certificados de vacunación.

En su intento de controlar la expansión del virus, Portugal exigirá desde el 1 de diciembre un test negativo (PCR con hasta 72 horas de antelación o antígeno con hasta 48 horas) a todos los que lleguen al país, ya sea por los aeropuertos, por carretera o vía marítima.

En este sentido, la portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, explicó hoy que serán analizadas las medidas aprobadas por el Gobierno luso y recordó que "los Estados miembros evitarán imponer restricciones adicionales a los titulares de certificados de vacunación".

Para un mayor control de los viajeros, Portugal anunció que podrá imponer multas de hasta 20.000 euros a las compañías aéreas por cada viajero que no porte el test negativo.

Además, aquellos que ingresen en Portugal a través de la frontera hispanolusa podrán ser sancionados con multas de entre 300 y 800 euros si son inspeccionados y no disponen de test negativo.

Las fronteras terrestres no se cerrarán, pero habrá controles aleatorios que exigirán a los que lleguen a Portugal un test negativo.

De momento, el Gobierno no ha especificado si habrá algún tipo de prebenda para los trabajadores transfronterizos que a diario cruzan esta frontera.

LA ÓMICRON SE CUELA POR EL FÚTBOL

La variante sudafricana fue detectada hoy por primera vez en Portugal a través de las muestras de 13 futbolistas del Belenenses, analizadas por el Instituto Nacional de Salud luso, que confirmó hoy que se trataba de la ómicron.

El foco estaría en un futbolista del Belenenses internacional con la absoluta de Sudáfrica que llegó hace una semana a Portugal tras estar concentrado con el combinado de su país.

Para contener la expansión de esta variante, los 44 miembros de la plantilla, jugadores, entrenadores y cuerpo técnico, están aislados en sus casas.

En total, hay 17 positivos -además de los 13 futbolistas-, de los que tres han mostrado síntomas leves.

AUTOCONTROL DE LOS SÍNTOMAS

La Dirección General de Salud (DGS) de Portugal pidió hoy a la población que haya viajado recientemente a África Austral o países donde se hayan detectado casos de la variante ómicron un mayor autocontrol por si tiene síntomas y que contacte con las autoridades sanitarias en ese caso.

La directora de la entidad, Graça Freitas, instó hoy a la población portuguesa a mantener las medidas de precaución difundidas desde que se declaró la pandemia del coronavirus, como el lavado de manos, la distancia social, el uso de mascarilla y reducir las interacciones sociales.

En esa línea, prevén realizar tres test a los jugadores del Belenenses (el primer, quinto y décimo día) y, "por principio de precaución", controlarán que no haya casos en el Benfica, ya que ambos clubes se enfrentaron este fin de semana.

Portugal, con algo más de diez millones de habitantes, ha acelerado el proceso de vacunación, sobre todo para inocular la tercera dosis en la población de mayor riesgo, por lo que el pasado fin de semana fueron administradas 200.000 dosis.

El número de ingresos subió hoy en 45 personas, hasta los 809, de los que 111 (7 más que ayer) están en cuidados intensivos.

En la última jornada se han registrado 13 nuevos fallecidos por covid y desde que estalló la pandemia han sido contabilizados 18.430 muertos.

Hoy fueron contabilizados 1.635 nuevos positivos, por lo que desde marzo de 2020 ya han sido detectados 1.144.342 contagios.