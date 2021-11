La ómicron deja en el limbo a Yaya Sithole, internacional con Sudáfrica

Imagen del partido disputado este domingo entre el Belenenses y el Benfica. EFE/EPA/ANTONIO COTRIM

Lisboa, 29 nov (EFE).- La variante ómicron ha dejado en tierra de nadie al joven futbolista internacional con Sudáfrica Yaya Sithole, centrocampista que milita en el Belenenses portugués. Aunque lleva cuatro años en Portugal, no tiene permiso de residencia y ahora no puede regresar a Europa tras jugar con la selección de su país.

En las últimas 48 horas los problemas se acumulan en la plantilla del Belenenses, club de la Primera División de Portugal que tiene en el primer equipo a dos internacionales por Sudáfrica que el 11 y 14 de noviembre pasados jugaron con la absoluta de su país.

Uno de ellos, Cafú Phete, pudo regresar y llegó a Portugal hace una semana, mientras Yaya sigue buscando un vuelo de vuelta.

Tras el brote de covid detectado el pasado viernes en la plantilla, se sospechaba que pudieran ser de la variante ómicron, bautizada con esa letra del alfabeto griego, ese mismo viernes, por la Organización Mundial de la Salud que alertó de que puede tener "un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes".

Este mañana, el Instituto Nacional de Salud de Portugal (INSA) confirmó en las muestras de los 13 futbolistas positivos del Belenenses que están infectados con esta variante de la covid-19.

Sin embargo, el club está muy atento a la situación del joven jugador Yaya Sithole, que, al igual que Phete, fue convocado para los encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar.

Se trata de un corpulento mediocentro de 22 años que llegó al conjunto del Belenenses a principios de 2019.

En Portugal aterrizó en el verano de 2017 cedido por el KZN Academy XI sudafricano para probar suerte en la Academia del Sporting de Portugal.

En la temporada siguiente jugó cedido en los sub-23 del Vitória de Setúbal y en enero de 2019 fichó por los sub-23 del Belenenses.

Desde el pasado mes de octubre, forma parte de la primera plantilla y cada vez tiene más minutos.

Sin embargo, lo que parecía una excelente noticia, la convocatoria para la selección de su país, se ha convertido en una auténtica odisea.

El 11 de noviembre vencieron a Zimbabue y seguían con todas las opciones intactas para pasar a la tercera ronda de clasificación para Qatar.

El 14 de noviembre disputaron el partido decisivo contra Ghana. El equipo que venciera pasaba a la siguiente fase y los sudafricanos cayeron por la mínima. Su compañero del Belenenses, Cafú Phete, fue titular y Yaya no disputó minuto alguno.

Cafú Phete pudo embarcar en un avión de vuelta para regresar a Portugal, pero Yaya no logró coger el avión de vuelta porque no tiene permiso de residencia en Portugal, a pesar de que lleva en el país más de cuatro años.

Su regreso coincidió con el descubrimiento de la nueva variante de covid en Sudáfrica, la denominada ómicron, que ahora se ha vuelto un verdadero problema para el futbolista.

Según informaron este lunes a EFE fuentes del club portugués, el centrocampista se encuentra en Johannesburgo, a la espera de que se puedan resolver todas las cuestiones burocráticas para tomar un avión.

Sin embargo, a medida que pasan los días, su regreso se complica un poco más, ya que la Unión Europea ha prohibido vuelos de entrada y salida procedentes de Sudáfrica.

Portugal también anunció este fin de semana que a partir de hoy lunes prohibía dichos vuelos tanto con Sudáfrica como con Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Namibia, Zimbabue o Mozambique.

Y entretanto, los 44 miembros de la plantilla del Belenenses, incluidos directivos, están aislados en casa, ya que hay un total de 17 casos confirmados con covid.

Carlos García.