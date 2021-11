La llegada mundial de turistas sube un 58 % en verano, según la OMT

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) a todo el mundo aumentaron un 58 % en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2020, según la última edición del Barómetro OMT que alerta del impacto negativo de las nuevas cepas de la covid-19 como la del ómicron. EFE/MIGUEL CALERO

Madrid, 29 nov (EFE).- Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) a todo el mundo aumentaron un 58 % en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2020, según la última edición del Barómetro OMT que alerta del impacto negativo de las nuevas cepas de la covid-19 como la del ómicron.

Aunque las llegadas de viajeros se mantuvieron un 64 % por debajo de los niveles de 2019, el informe concluye que, tras una primera mitad del año "débil", el turismo internacional se recuperó durante la temporada de verano del hemisferio norte, impulsando los resultados en el tercer trimestre del año, especialmente en Europa.

El barómetro destaca que, a pesar de las mejoras recientes, las tasas de vacunación desiguales en todo el mundo y las nuevas cepas de covid-19 "podrían afectar a la recuperación ya lenta y frágil".

Añade que la tensión económica causada por la pandemia "también podría afectar" a la demanda de viajes, agravada por el reciente aumento de los precios del petróleo y la interrupción de las cadenas de suministro.

Según los últimos datos de la OMT, se espera que las llegadas de turistas internacionales se mantengan este año en todo el mundo entre un 70 % y un 75 % por debajo de los niveles de 2019.

Por lo tanto, concluye el estudio, la industria del turismo "continuaría sufriendo un gran impacto".

Europa, en concreto, registró el mejor balance relativo en el tercer trimestre, con un 53 % menos de llegadas internacionales que en el mismo periodo de 2019.

En agosto y septiembre las llegadas cayeron un 63 % en comparación con 2019, que en definitiva son los mejores resultados mensuales desde el inicio de la pandemia.

En el acumulado de los nueve primeros meses las llegadas de turistas internacionales a todo el mundo se situaron un 20 % por debajo del mismo periodo de 2020, lo que implica, según el barómetro, "una clara mejora" respecto a los primeros seis meses del año (54 % menos).

No obstante, el total de llegadas todavía está un 76 % por debajo de los niveles prepandémicos, con resultados desiguales entre las regiones del mundo.

En algunas subregiones (Europa meridional y mediterránea, el Caribe, América del Norte y Central) las llegadas superaron los niveles de 2020 en los primeros nueve meses de 2021.

América registró los resultados de entrada "más sólidos" en el periodo enero-septiembre, con un 1 % más de llegadas en comparación con 2020, aunque aún un 65 % por debajo de los niveles de 2019.

El Caribe computó los resultados más sólidos por subregión, con un aumento del 55 % en las llegadas en comparación con el mismo periodo en 2020, aunque todavía un 38 % por debajo de 2019.

La Europa mediterránea tuvo su mejor registro en el tercer trimestre del año según los datos disponibles, "con llegadas cercanas o, en ocasiones, superiores" a los niveles prepandémicos.

El aumento de la demanda refleja, de acuerdo con el informe, "una mayor confianza" de los viajeros "en medio de un rápido progreso" en las vacunas y la flexibilización de las restricciones de entrada en muchos destinos.

En Europa, el certificado covid digital de la UE "ha ayudado a facilitar" la libre circulación dentro de la Unión Europea "liberando una gran demanda reprimida después de muchos meses de viajes restringidos", añade el informe.

De hecho, las llegadas de viajeros descendieron solo un 8 % con respecto al mismo periodo de 2020, pero aún los registros se encuentran un 69 % por debajo de los de 2019.

RITMO DE RECUPERACIÓN LENTO Y DESIGUAL

A pesar de la mejora observada en el tercer trimestre del año, el informe agrega que el ritmo de recuperación "sigue siendo desigual en las regiones del mundo".

Lo justifica por los diversos grados de restricciones de movilidad, tasas de vacunación y confianza del viajero.

No obstante, Europa (con un 53 % menos) y América (60 % menos) disfrutaron de una mejora relativa durante el tercer trimestre de 2021 sobre el periodo julio-septiembre de 2019, en tanto que las llegadas a Asia y el Pacífico disminuyeron un 95 % en comparación con ese mismo año, ya que muchos destinos permanecieron cerrados a los viajes no esenciales.

África y Oriente Medio registraron caídas de un 74 % y 81 %, respectivamente, en el tercer trimestre del año en comparación con 2019.

Entre los destinos más importantes, Croacia (19 % menos), México (20 % menos) y Turquía (35 % menos) publicaron los mejores resultados en el periodo julio-septiembre de 2021.

MEJORA PROGRESIVA DE INGRESOS Y GASTOS

Los datos sobre los ingresos por turismo internacional muestran una mejora similar en el tercer trimestre: México registró las mismas cifras que en 2019, mientras que los ingresos en Turquía cayeron un 20 %; en Francia, un 27 %; y en Alemania, un 37 %, pero con descensos comparativamente menores que en el primer semestre.

El producto interior bruto directo del turismo podría perder este año otros 2 billones de dólares (1,76 billones de euros), lo mismo que en 2020, mientras que se estima que las exportaciones del turismo se mantendrán entre 700 y 800 millones de dólares (600 a 700 millones de euros), muy por debajo de los 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros) registrados en 2019.