La Fiscalía pide cinco años de cárcel para François Fillon, cuatro exentos, en apelación

Francois Fillon, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/YOAN VALAT

París, 29 nov (EFE).- La Fiscalía pidió este lunes cinco años de cárcel, cuatro de ellos exentos de cumplimiento si no reincidiera, para el ex primer ministro francés François Fillon en el juicio en apelación por los empleos supuestamente ficticios de los que se benefició en particular su mujer.

Los representantes del Ministerio Público en el Tribunal de Apelación de París también reclamaron, junto a la pena de prisión, una multa de 375.000 euros contra el que fuera primer ministro durante toda la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007-2012) y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Para su esposa, Penelope, solicitaron dos años de prisión exentos de cumplimiento y la misma multa de 375.000 euros.

Tras haber sido condenado en primera instancia a cinco años de cárcel, de los cuales dos firmes, así como a 375.000 euros de multa y diez años de inhabilitación, Fillon y su esposa decidieron recurrir.

Las revelaciones del escándalo por los empleos ficticios de Penelope Fillon en enero de 2017 hundieron la candidatura presidencial de su marido, que en las elecciones de la primavera de ese año ni siquiera llegó a calificarse para la segunda vuelta aunque durante muchas semanas antes de eso había sido el favorito en las encuestas para hacerse con el Elíseo.

Penelope Fillon recibió 613.000 euros como asistente parlamentaria entre 1998 y 2013, primero de su esposo y luego de Marc Joulaud, que le sustituyó en el escaño cuando éste se convirtió en primer ministro.

Si se suman todos los gastos, como las cotizaciones sociales, eso tuvo un coste de más de un millón para las arcas públicas.

La acusación sostiene -como los jueces que dictaron sentencia en primera instancia- que no era un empleo real y que la pareja se había beneficiado de ese dinero de forma ilícita.

Fillon, sin embargo, insistió la semana pasada en su línea de defensa asegurando que su mujer hacía el trabajo de asistente parlamentaria en la Asamblea Nacional, aunque no dejara rastro material de esa misión, y lo hacía desde su circunscripción, no en París.

François Fillon, que tiene ahora 67 años, dejó la política activa después de este escándalo y su fracaso en las presidenciales de 2017, y se ha reconvertido en hombre de negocios, primero en un fondo de inversión y desde hace unos meses en una empresa rusa dedicada a la explotación de hidrocarburos.