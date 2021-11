José Luis López Cerrón: "Valverde merece un monumento

El ciclista español Alejandro Valverde (d), del equipo Movistar, y el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (Rfec), José Luis López Cerrón (i), en una imagen de archivo. EFE/Santi Otero

Madrid, 29 nov (EFE).- José Luis López Cerrón (Valladolid, 64 años), presidente del ciclismo español, acaba de ser reelegido en el cargo por otros 4 años, y además se ha consolidado como miembro del Consejo directivo de la UCI.

En la continuación de los mandatos, y tras salvar la difícil fase de la pandemia, el dirigente espera consolidar económica y estructuralmente la federación y ve con optimismo la travesía del desierto que lleva a cabo el ciclismo español, donde la generación de oro está a punto de cerrarse con Alejandro Valverde, quien asegura, "merece un monumento", para dar paso a la nueva hornada de ciclistas que abanderan Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

"El ciclismo aguantó bien el año de la pandemia. Se hicieron las 3 grandes en 2020, y eso fue todo un éxito, este año se retrasaron algunas carreras pero se ha hecho todo el calendario profesional en carretera y de otras categorías y en las diversas especialidades. El ciclismo hizo los deberes pronto y hemos librado bien la situación", comenta Cerrón en una entrevista con EFE.

No obstante, y con las últimas noticias en torno al repunte de la pandemia, Cerrón teme una nueva llegada de restricciones y suspensión de carreras.

"Todo el mundo está preocupado a nivel general por si llegamos a confinamientos y a la suspensión de pruebas. Esperemos que todo quede en un repunte del virus sin más consecuencias", concreta.

ESPERAMOS UNA GENERACIÓN DE JOVENES MUY ESPERANZADORA

Cerrón, en el cargo desde 2012, ve lógico el período de transición del ciclismo español en el aspecto competitivo, y lamenta el dato de terminar el año sin victorias en Tour, Giro y Vuelta, un hecho sin precedentes en la historia.

"Venimos de una época dorada en el ciclismo español. En mis primeros 4 años en el cargo iba a recoger el trofeo a la mejor nación, pero teníamos ciclistas que puntuaban en todas las carreras, en las grandes, en las clásicas... en todo tipo de pruebas, éramos un país envidiado. Ahora, aquellos corredores o se han retirado, como Contador y Purito, o están en su fase final como Valverde".

Cerrón explica la necesidad de "pasar una transición" antes de volver a cosechar éxitos en las principales carreras.

"Tenemos corredores buenos, como Enric Mas, pero la gente exige victorias y disputar siempre el podio y la general, y eso ahora mismo lo tenenos más difícil. Es una pena esa falta de triunfos en las grandes carreras porque siempre quieres ser el número 1, pero ahora estamos pasando un desierto", comenta.

No obstante, Cerrón se siente optimista ante la llegada de corredores en edad juvenil que ya están empezando a dar los primeros resultados.

"Creo que ya se ve la luz al final del túnel, tenemos jóvenes corredores que vienen pisando fuerte, como Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, García Pierna, Javier Romo....es una generación donde estamos poniendo las esperanzas, y esperemos que lleguen alto. Están pasando de junior a profesionales, hay que darles confianza, en 3 años pueden estar dando alegrías".

En espera de los resultados de la nueva generación, Cerrón valora la aportación de Alejandro Valverde, a sus 41 años dispuesto a seguir en la brecha una temporada más con el Movistar.

"Valverde merece un monumento. Con su trayectoria y su edad sigue disputando allá donde compite, es admirable, nunca va a una carrera a prepararse , va a disputar, a ganar, desde febrero hasta octubre".

POTENCIAR TODAS LAS MODALIDADES Y EL CICLISMO FEMENINO

El presidente de la RFEC señala la "consolidación del proyecto de la Federación que pasa por una economía saneada, potenciar las especialidades olímpicas y empezar a ver la consolidación de la nueva generación de ciclistas de carretera.

Entre los objetivos también se incluye tener en Benidorm un circuito olímpico homologado de BMX, intentar que salgan mas ciclistas en pista, aunque tengan que alternar con la carretera, y mejorar todas las modalidades representadas en los Juegos.

"El ciclismo en general ha mejorado a nivel federativo con el seguimiento de corredores. En las otras especialidades que no son de carretera estamos más atentos, porque no hay equipos, como sucede en ruta, sino que dependen de la Federación. Estamos haciendo un esfuerzo importante. En carretera hay muchos equipos sub'23, y en júnior también, además de 6 equipos profesionales donde pueden competir los jóvenes. En trial, sucede que somos una potencia, pero no hay equipos".

También destaca Cerrón en la conversación con EFE la "considerable evolución del ciclocrós español, "la modalidad que más ha subido en los últimos años en competiciones y participación", además del ciclismo femenino, que vive un "boom".

"Estamos contentos con el desarrollo del ciclismo femenino. Cuando llegué no había Copa de España y la Federación asumió esa competición. Hemos tenido 13 solicitudes para entrar en el calendario de pruebas, han subido las licencias y hay 9 equipos españoles femeninos de categoría elite UCI".

Cerrón, también presidente de la Comisión de trial de la UCI, recuerda otros proyectos que no son de competición, como la coordinación de reuniones de mujeres para que puedan salir a rodar en bicicleta, sin necesidad de competir, por la simple práctica del ciclismo.

La RFEC también participa en proyectos de seguridad vial con la DGT para proteger al ciclista en la carretera e iniciativas con los niños a través de los colegios para la protección de los usuarios de la bicicleta.

Carlos de Torres