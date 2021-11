Inversionistas brasileños protegen sus carteras de estanflación

(Bloomberg) -- Los inversionistas en bonos preocupados de que Brasil podría dirigirse hacia un escenario estanflacionario se están volcando hacia la deuda vinculada a la inflación en un intento por proteger sus carteras.

Las tasas de breakevens a uno y dos años de los llamados bonos NTN-B han avanzado a nuevos máximos de varios años, lo que subraya la fuerte demanda de los valores y las expectativas de un espiral inflacionario que ya supera el 10% interanual.

Al mismo tiempo, las perspectivas de crecimiento se han desplomado, lo que se suma al riesgo de que el banco central no suba las tasas de interés tanto como el mercado sugiere que debería hacerlo, lo que a su vez podría generar preocupaciones adicionales sobre la inflación.

El desanclaje de las expectativas de inflación, que está vinculado a una combinación de un aumento de los precios de las materias primas y un debilitamiento de la moneda local, continúa presionando las perspectivas de precios al consumidor para 2022, según el economista jefe de Banco Haitong, Marcos Ross.

Hasta ahora, el banco central se ha limitado a señalar que endurecerá la política en 150 puntos básicos en su próxima reunión, aunque el jefe de la autoridad monetaria, Roberto Campos Neto, señaló el viernes que es muy importante actuar frente al desanclaje de las expectativas de inflación en el futuro.

Las opciones digitales, mientras tanto, sugieren que solo hay alrededor de uno de cada dos prospectos de que el alza de tasas se limite a 150 puntos básicos, mientras que los mercados de swaps están descontando un ajuste de 170 puntos básicos por parte del Banco Central de Brasil. Eso significa que hay margen para modificar los precios de los mercados front-end, independientemente de la decisión que tome el banco central.

Mientras tanto, el mercado está indicando que el nivel de restricción monetaria que han descontado los operadores tiene el potencial de frenar aún más el crecimiento sin necesariamente frenar suficientemente la inflación, lo que hace que la deuda vinculada al IPC sea una propuesta de referencia para muchos.

Es probable que las cifras del tercer trimestre, que se publicarán esta semana, muestren una caída constante del producto interno bruto intertrimestral, mientras que se espera que la tasa interanual caiga por debajo del 4%, según encuestas de Bloomberg a analistas. Y ese período ni siquiera incluye el endurecimiento de políticas más reciente.

Mientras tanto, un indicador de la inflación ampliamente observado mostró la semana pasada que el ritmo anual de aumento de precios aumentó en noviembre al 10,73%, desde el 10,34% del mes anterior. Si bien la inflación se está convirtiendo en una preocupación a nivel mundial, es particularmente aguda en Brasil y el impacto de la depreciación de la moneda este año está agregando más leña al fuego.

No es de extrañar, entonces, que el interés por los productos vinculados a la inflación se haya disparado. La tasa de breakeven de la deuda a dos años ha aumentado 35 puntos básicos desde el 11 de noviembre hasta 6,59%, un nivel visto por última vez en 2016.

