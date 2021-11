Inflación de Alemania sube a 6%, BCE insiste que repunte pasará

(Bloomberg) -- La inflación de Alemania aumentó más de lo esperado en noviembre, lo que complica la misión del Banco Central Europeo de convencer a los consumidores de que el máximo actual disminuirá pronto.

Los precios aumentaron un 6% anual según una medida armonizada de la Unión Europea. Un indicador nacional subió al 5,2%, el nivel más alto desde 1992.

Más temprano el lunes, España informó que registró una inflación de 5,6% que se vio reforzada por el aumento de los precios de los alimentos. Los precios en Bélgica subieron un 5,6%. Los datos de la eurozona, que se publican el martes, deberían mostrar un incremento de 4,5%.

Las tasas de inflación, que superan con creces el objetivo del 2% del BCE en gran parte de la región, han llevado a funcionarios, entre ellos la presidenta Christine Lagarde, a tranquilizar a los ciudadanos sobre el hecho de que la presión de los precios no estará fuera de control. Gran parte, argumentan, se debe a factores temporales que desaparecerán con el tiempo.

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo, intentó calmar las preocupaciones en Alemania esta mañana, explicando en una entrevista televisiva que “noviembre será el máximo”.

El Bundesbank advirtió la semana pasada que la inflación podría ascender a algo menos del 6% este mes, y atribuyó alrededor de un punto y medio porcentual a un recorte temporal del impuesto sobre el valor agregado y a los precios muy bajos de los servicios relacionados con los viajes en 2020.

Aunque el banco central prevé que las presiones sobre los precios retrocederán en los próximos meses, dijo que la inflación podría mantenerse muy por encima del 3% durante un periodo de tiempo más largo.

Espiral de precios

Los empleados de los estados federados de Alemania obtuvieron el lunes un aumento del 2,8% y un pago único exento de impuestos de 1.300 euros (US$1.467,1), en un acuerdo que acabará cubriendo a casi 3,5 millones de personas. Por otra parte, el nuevo Gobierno de Olaf Scholz tiene previsto elevar el salario mínimo del país a 12 euros a fines del próximo año.

Ambos podrían tener consecuencias difíciles de ignorar. Una de las razones por las que los funcionarios han podido clasificar el actual repunte de la inflación como “temporal” es que los efectos secundarios no se han materializado hasta ahora.

Schnabel, aspirante a suceder a Jens Weidmann al frente del Bundesbank cuando se retire a fin de año, declaró a Bloomberg la semana pasada que los riesgos de inflación están “sesgados al alza”. Es una señal de que podría impulsar una reducción del estímulo monetario más rápida de lo previsto cuando el BCE se reúna en diciembre.

Tanto el Consejo de Asesores Económicos como el tabloide nacional alemán Bild han emitido advertencias sobre una política monetaria ultraflexible.

El BCE tiene que determinar el mes que viene si su programa de compra de bonos pandémicos terminará en marzo, como estaba previsto, y cómo podría ser necesario ajustar un plan de compra de activos más antiguo para hacer frente a la incertidumbre persistente. La aparición de la nueva variante del coronavirus ómicron hace que haya que tomar nuevas medidas de contención, después de que los Países Bajos y Alemania ya hayan impuesto nuevos controles y Austria y Eslovaquia hayan decretado el bloqueo.

