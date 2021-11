India.- El Parlamento de India revoca el polémico paquete de leyes sobre la reforma agraria tras un año de protestas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de India ha aprobado este lunes la derogación de la reforma agraria, que incluye una serie de leyes contra las que los campesinos y agricultores llevan un año protestando.



El texto ha sido aprobado en cuestión de minutos, lo que ha provocado la crítica de diputados opositores, que han solicitado someter previamente a debate la medida.



El líder de la oposición en la Cámara Baja, Mallikarjun Jarge, ha señalado que todos los partidos han acordado revocar el paquete de leyes y que la medida no se ha topado con la oposición de ningún sector, según informaciones de la cadena NDTV.



Por su parte, el diputado Derek O'Brien ha criticado la falta de discusiones en la cámara y ha lamentado que "no se haya permitido el debate". "Ni siquiera un resquicio de democracia. Lamentable", ha aseverado en su cuenta de Twitter.



Para la oposición, el Gobierno ha tratado así de evitar un debate sobre los precios mínimos de los productos, una cuestión que ha sido demandada en todo momento durante las protestas. El primer ministro, Narendra Modi, ha asegurado que el Gobierno está preparado para responder a todas las preguntas.



La semana pasada, Modi hizo un llamamiento a los agricultores para suspender las protestas que se desarrollan desde noviembre de 2020. El paquete de medidas ha sido defendido por el Gobierno, que asegura que son necesarias para modernizar el sector y sus infraestructuras. No obstante, los trabajadores del campo creen que beneficiarán a las grandes corporaciones.



Las tres leyes señaladas ponían fin en la práctica al sistema de adquisiciones que garantiza a los agricultores precios mínimos para sus productos. El sindicato agrícola Unión Bharatiyan Kisan en el municipio de Ugrahan, el más grande de todos los que han participado en las movilizaciones, ha acogido con satisfacción la decisión del Gobierno.