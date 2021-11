Honduras.- Xiomara Castro se haría con la Presidencia de Honduras, según los primeros votos escrutados

La CNE y la OEA hacen un llamamiento para que los candidatos no se proclamen vencedores hasta que no haya culminado el recuento



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La candidata presidencial de Partido Libertad y Refundación de Honduras, Xiomara Castro, se haría con la Presidencia del país con un 63,4 por ciento de los apoyos, según los datos correspondientes al 16 por ciento del escrutinio.



Así, Castro superaría al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien se haría con el 34 por ciento del electorado; así como a al propuesta de Yani Rosenthal y el Partido Liberal, que obtendría el apoyo de algo más del 9,2 por ciento del electorado, recoge el diario local 'La Prensa'.



Por el momento se han procesado algo menos de 580.000 votos, de los cuales casi 298.000 se han adjudicado a Castro, casi 190.000 van para Asfura y los restantes --en torno a 51.500-- van a parar a la cuenta de Rosenthal.



Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), Kelvin Aguirre, ha informado de que en los comicios presidenciales han participado en torno a 3,2 millones de ciudadanos, lo que representa el 62 por ciento del censo electoral.



Sin embargo, el organismo ha recordado que estos primeros datos son preliminares y que, de hecho, el CNE cuenta con 30 días para dar los resultados definitivos del proceso electoral.



Tanto la candidata Castro como Asfura han lanzado declaraciones en las que se veían como vencedores de la votación, lo que ha provocado que tanto el organismo electoral hondureño, como la Organización de Estados Americanos (OEA) hayan hecho un llamamiento a la calma y han instado a los partidos y medios de comunicación a no lanzar este tipo de afirmaciones a falta resultados facilitados por los entes oficiales.



JORNADA TRANQUILA



Las diversas misiones electorales, tanto nacionales como internacionales, han definido la jornada como tranquila en la que ha destacado la calma y el orden por encima de todo.



Previamente, la líder de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Zeljana Zovko, ha abogado por unas elecciones "libres, limpias y en paz".



La misión de la UE ha acudido a Honduras tras ser invitada por el CNE y cuenta con 78 observadores que, desde las 6.00 horas (hora local) han estado desplegados sobre el terreno.



"En general hemos observado un ambiente tranquilo dentro y fuera de las juntas receptoras de votos. Nuestros observadores informan que la afluencia a los centros de votación está siendo alta", detalló Zovko antes del cierre de los colegios.



Sin embargo, sí que se han notificado algunos retrasos en la apertura de los colegios electorales o incidencias a la hora de ingresar la huella digital en el sistema biométrico de voto.



El director general de la Policía Nacional, Orbin Galo Maldonado, ha informado de que se ha hecho un seguimiento en tiempo real del desarrollo de la jornada, en la que se han reportado incidencias menores.



Más allá de esto, el organismo electoral hondureño ha informado de la puesta en marcha de una investigación sobre un posible ataque informático a la web del censo electoral.



"Está en proceso de investigación la caída de la web del CNE para la consulta del censo, y en la primera información recibida se refleja un ataque al servidor ubicado en las instalaciones del Consejo", ha explicado el organismo en un comunicado.



Por su parte, los colegios electorales estaba previsto que cerrasen a las 17.00 horas (hora local), sin embargo el CNE ha aprobado que en aquellos centros donde a esa hora aún hubiera hondureños guardando fila para ejercer su derecho a voto se podría alargar el horario durante unos minutos.