Hazard aún no está listo

El delantero belga del Real Madrid Eden Hazard en una imagen de archivo. EFE/ Juanjo Martín

Madrid, 29 nov (EFE).- El belga Eden Hazard aún no está recuperado de la gastroenteritis que se le diagnosticó hace nueve días, y que también sufre desde ayer domingo el brasileño Rodrygo Goes, y solo pudo completar una parte del entrenamiento de este lunes junto al resto de sus compañeros.

Tras la victoria frente al Sevilla (2-1), el Real Madrid ya prepara el partido de LaLiga Santander de este miércoles, cuando recibe al Athletic de Bilbao (21:00 horas CET, -1 GMT), aplazado de la Jornada 9 por la ampliación de fechas de la CONMEBOL.

Un encuentro para el que, además de Hazard y Rodrygo, el italiano Carlo Ancelotti no puede contar aún con el galés Gareth Bale ni el español Dani Ceballos, ya que ambos trabajaron en solitario sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid.

Bale aún convaleciente de la lesión en el sóleo de la pierna derecha que sufrió con su selección y Ceballos de la lesión en el tobillo que sufre desde el pasado 22 de julio en el debut de España en los Juegos Olímpicos frente a Egipto.

Una sesión de recuperación para los titulares frente al Sevilla y de protagonismo del balón para el resto de futbolistas disponibles, que llevaron a cabo rondos y ejercicios de control y pase, según informó el club en su página web.