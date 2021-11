Fútbol/Selección.- Jorge Vilda: "A partir de ahora las jugadoras españolas estarán siempre en las listas de los premios"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, consideró "un gran orgullo" que Alexia Putellas, Jennifer Hermoso, Irene Paredes y Sandra Paños estén nominadas al Balón de Oro, y aunque no se decantó por ninguna, sí dejó claro que "las jugadoras españolas estarán a partir de ahora siempre" en estas listas de premio, mientras que también celebró que selecciones extranjeras como Escocia y Ucrania apuesten por técnicos nacionales "porque quieren jugar como España".



"Lo que tenemos es un acontecimiento histórico. Tener a cuatro jugadoras españolas nominadas al Balón de Oro es un gran orgullo para todo el fútbol femenino español, para la selección, los clubes y para los que llevan trabajando detrás de esto, y ellas cuatro van a ser las portavoces y sería una gran noticia que alguna levantase ese galardón", afirmó Vilda en rueda de prensa.



El técnico recalcó que las circunstancias han provocado que se haya "abierto la mano" y que las cuatro nominadas puedan viajar a París a la gala del premio pese a jugar este martes ante Escocia un partido importante de clasificación para el Mundial. "No se lo pueden perder y ante Escocia van a dar un rendimiento excelente y si no, será mi responsabilidad y la asumo", subrayó.



El madrileño no tiene una favorita y sabe que "levante quien levante el trofeo será con merecimiento". "Pienso que viajan cuatro, pero que podrían ser muchas más por merecimiento, nivel y por lo que han hecho esta temporada pasada y en esta. Creo que a partir de ahora las jugadoras españolas siempre van a estar en estas listas", apuntó.



El seleccionador también dejó claro que pese a la expectación levantada por este premio la semana de trabajo de las internacionales "ha sido excelente", donde todas han entrenado "con nota y alta", y avisó de la dificultad de la selección escocesa, dirigida por su compatriota Pedro Martínez, al que conoce "desde hace mucho tiempo".



"Ya se nota su mano. Escocia intenta jugar al fútbol y eso les ha dado un plus porque ha añadido el toque español a la esencia del fútbol británico, eso hace que sea un equipo más peligroso y más eficaz", apuntó Vilda.



"QUE RECONOZCAN TU FORMA DE JUGAR NOS HONRA A TODOS"



En este sentido, ve como "un halago" que las selecciones extranjeras se fijen en entrenadores españoles como Martínez o Lluís Cortés, a cargo ahora de Ucrania, "es porque quieren jugar como España". "Para mí de esto son responsables las futbolistas españolas que son las que lo están consiguiendo. Ves a Ucrania el otro día y se nota que ha cambiado el modelo de juego y que en muy poco tiempo ya tiene los matices y conceptos de Lluís. Que se fijen en ti y reconozcan tu forma de jugar es algo que nos honra a todos", confesó.



El técnico recalcó que el duelo del jueves ante las Islas Feroe les dejó "sensaciones muy buenas porque el equipo rindió e hizo un buen partido", pero pidió cautela para este partido porque "el fútbol las matemáticas nunca funcionan". "Escocia empató con Ucrania, pero es un gran equipo, es de Eurocopa aunque no esté en la fase final, y para ellas es una final para tener las opciones de meterse en el Mundial y para nosotros son tres puntos determinantes", aseguró.



"Afrontamos todos los partidos para dar lo mejor y mostrar a lo que puede jugar España. Este es un rival de mayor entidad y quiero animar a que la gente venga a La Cartuja porque siempre es muy bueno que nos estén ayudando y apoyando. No hace tanto frío y se puede ver un gran espectáculo y un partido de máximo nivel", expresó Vilda.