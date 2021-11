Fútbol/Primera.- (Crónica) Osasuna salva un empate ante un Elche que sale del descenso

29-11-2021 Osasuna-Elche. Osasuna y Elche se han repartido este lunes los puntos (1-1) en el último partido de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, un resultado que sirve al cuadro ilicitano, que neutralizó el tanto de penalti de Budimir con otro de Fidel, para salir de las posiciones de descenso en un encuentro en el que mereció más. DEPORTES LALIGA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Osasuna y Elche se han repartido este lunes los puntos (1-1) en el último partido de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, un resultado que sirve al cuadro ilicitano, que neutralizó el tanto de penalti de Budimir con otro de Fidel, para salir de las posiciones de descenso en un encuentro en el que mereció más.



El duelo comenzó frenético en El Sadar, donde los operarios trabajaron a destajo durante el fin de semana para tratar de sacar la nieve que tiñó de blanco el césped del recinto pamplonés. Solo dos minutos después del pitido inicial, Kike García estuvo a punto de inaugurar la cuenta en un remate de cabeza que se fue por encima del larguero, y casi sin tiempo para lamentarse, Ante Budimir estrelló un balón en el travesaño y en la jugada siguiente Fidel cometió penalti sobre Nacho Vidal.



El croata se plantó en los once metros y convirtió la pena máxima (min.6), aunque el conjunto ilicitano no se vino abajo. Sergio Herrera sacó una mano salvadora para desbaratar un remate de Lucas Boyé y, a los 18 minutos, Fidel pudo resarcirse del error anterior poniendo el 1-1 con un sensacional testarazo.



El portero rojillo todavía evitó el segundo de los visitantes antes del descanso, con una buena parada a un remate a bocajarro de Lucas Pérez. Ya en el comienzo de la segunda mitad, Boyé se encontró con el palo y Josan, en el 76, obligó a Herrera a sacar el esférico en la misma línea de gol, aunque fue Osasuna quien tuvo la mejor ocasión de los segundos 45 minutos en un disparo de Kike García que frustró en el último momento Enzo Roco.



De esta manera, los navarros enlazan seis jornadas sin ganar y suman 20 puntos, a cuatro de la zona europea. El Elche (12), por su parte, sale del descenso y aboca a él al Cádiz, todo a pesar de no vencer desde hace siete fechas; ahora le tocará a Francisco, nombrado el domingo entrenador en sustitución del destituido Fran Escribá, intentar reconducir el rumbo.