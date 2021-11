Fútbol/Balón de Oro.- (Perfil) Alexia Putellas se baña en oro para abrir una nueva era

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)



La jugadora del FC Barcelona e internacional española Alexia Putellas ha sido galardonada este lunes con el Balón de Oro, un prestigioso premio que no hace más que confirmar que la mejor abanderada del fútbol femenino 'culer' y español está rozando su cúspide y que ha abierto una nueva era en la que otras jugadoras nacionales, inspirándose en ella, intenten hacerla todavía más dorada.



De aficionada al fútbol pasa a ser leyenda después de luchar por una profesionalidad en la categoría femenina que, como ella y sus gestas, sus pases y sus goles, han llegado para quedarse y para mejorar. No se entendería el profesionalismo sin jugadoras como Alexia Putellas Segura, luchadora como pocas y artífice de un camino desde el patio de su colegio hasta la gala de un Balón de Oro donde ya está inscrito su nombre.



Nacida en Mollet del Vallès hace 27 años, la capitana del FC Barcelona, santo y seña de un equipo que rozó la perfección la pasada temporada con un triplete --Liga, Copa y 'Champions'-- histórico, ya es también 'Reina' (como algunos han llegado a apodarla) de un Balón de Oro que podría no ser el único. Su afán de títulos, de superación, no está todavía saciado. En esa cumbre de su carrera hay hueco para explorar nuevas rutas hacia lo más alto.



Mientras firma autógrafos sin fin a las jóvenes aficionadas, y aficionados, que la idolatran, debe pensar todavía en ese patio de colegio donde era la única niña que quería jugar a fútbol. Ahí se curtió, ahí aprendió a abrirse hueco. Se formaría en Sabadell, en el Espanyol, en un Levante donde recibió el golpe más duro; la muerte de su padre cuando no era todavía adulta.



Se refugió en el balón, de nuevo, y lo quiso hacer en un FC Barcelona que estaba en los albores de lo que está llegando a ser. Nadie sabe dónde está esa cúspide de Alexia Putellas ni de un Barça con cinco candidatas a este Balón de Oro. Pero la de Mollet abre esta nueva era donde las jugadoras más jóvenes, estén o no en una Masia que ya tiene habitaciones y hueco para ellas, podrán seguir los pasos que ella tuvo que trazar desde la nada.



Un camino de éxito con peldaños claros. Primero, por tener fe en ella misma y en querer alcanzar sus sueños. Segundo, por tener una calidad innata, intrínseca en ella, que le hace ver pases donde otros solo ven muros. Que le hacen marcar golazos chillados por aficionados y rivales. Que hacen suspirar a quienes hayan visto sus 'mejores momentos', primero, o partidos enteros, después.



La catalana, que tiene sus mejores años por delante, ha explicado en varias ocasiones su paso por el campus de Xavi Hernández, ahora entrenador del primer equipo masculino del FC Barcelona e ídolo de Alexia y de muchos otros jugadores y jugadoras. Con Xavi comparten el gusto por tener el balón, por moverlo rápido y entre líneas. Pero Alexia, pupila tres veranos de Xavi y sus hermanos en ese campus, tiene más gol que su 'maestro'.



En la pasada temporada, la del triplete, la centrocampista ofensiva marcó casi 30 goles y repartió casi 20 asistencia. Con una zurda tocada por una varita mágica, esta campaña suma en Liga 9 asistencias y 9 goles. Suma y sigue. Cifras que la convierten en punta de lanza de un Barça Femení en el que ha ganado de momento la primera 'Champions' en la historia del club, más 5 Ligas o 6 Copas de la Reina y una Supercopa.



Además fue la primera española en ser considerada como 'Mejor Jugadora de Europa' por la UEFA. Ahora es la primera en ganar un Balón de Oro, rompiendo de paso el gafe de seis décadas sin que un futbolista español lo ganara, desde Luis Suárez en 1960. Una importancia crucial en el fútbol nacional, pues con la selección española es referente y confía en añadir a su palmarés una Eurocopa o un Mundial. Tiempo al dorado tiempo.