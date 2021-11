Fútbol.- Messi y el Atlético, protagonistas de la gala de los Premios Marca 2020-2021

29-11-2021 Foto de familia con los galardonados en los Premios Marca 2020-2021 ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID CHEMA REY/MARCA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ahora jugador del París Saint Germain Leo Messi, ganador del Trofeo Pichichi; el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, reconocido con el Trofeo Zamora; el delantero uruguayo Luis Suárez, galardonado con el Trofeo Di Stéfano; y el técnico Diego Pablo Simeone, Trofeo Miguel Muñoz al mejor entrenador; fueron los grandes protagonistas de la gala más rojiblanca de los Premios Marca 2020-21.



"No sé si veremos a alguien que me supere, para mí es un honor estar en la historia de la Liga española, parecía una locura igualar a Zarra y al final lo pude superar, estoy feliz y orgulloso", reconoció Leo Messi al recoger su octavo premio Pichichi, cinco de ellos consecutivos, en un vídeo desde su casa en París, gracias a sus 30 goles en la pasada temporada como jugador del FC Barcelona. El argentino también recogió el premio Mejor Jugador para la Afición by Hyundai.



El gran triunfador de la gala fue el Atlético de Madrid, ya que tres de sus activos recibieron algún galardón este lunes en el evento organizado por el periódico deportivo Marca en el Espacio Green Patio. Así, el guardameta esloveno Jan Oblak recogió su quinto Trofeo Zamora, premio al portero menos goleado con tan solo 25 tantos en contra y portería cero en 18 ocasiones.



En el acto también se reconoció la labor de Diego Pablo Simeone como entrenador del vigente campeón de LaLiga Santander con el Trofeo Miguel Muñoz a mejor técnico de la pasada temporada. "Fue una temporada dura, difícil y peligrosa, siempre hay equipos importantes, eso hizo más grande haber logrado la liga. Sin los futbolistas yo no estaría aquí. Gracias a la dirección deportiva por la oportunidad de tener buenos futbolistas, eso es lo que queremos los entrenadores", agradeció el 'Cholo'.



El último premio para los colchoneros fue el Trofeo Alfredo di Stéfano al Mejor Jugador de la pasada campaña y que recayó en el uruguayo Luis Suárez, que también le dio valor al título conquistado. "Se ve lo difícil que es ganar una liga y las dificultados que tenía, el valor que tiene ganar una liga. Este premio es un reconocimiento a lo que fue el 'Atleti' el año pasado, le doy mucho valor al equipo", afirmó.



Además, el delantero del Villarreal Gerard Moreno fue galardonado con el Trofeo Zarra al máximo goleador español por sus 23 goles con el 'Submarino'. El catalán no acudió a la gala y su premio fue recogido por Marcos Senna, director de Relaciones Institucionales del club, que además adelantó que el internacional podría tener minutos ya próximamente.



Por su parte, Ferran Torres, futbolista del Manchester City, recibió el galardón para el Mejor Jugador de la selección española, Sergio Prieto, enfermero de SUMMA 112, fue reconocido con el Premio Puerta-Jarque al Juego Limpio, y el colegiado Javier Alberola Rojas se quedó con el Trofeo Guruceta al mejor árbitro de LaLiga Santander.



EL ESPANYOL, PROTAGONISTA DE LOS PREMIOS DE LALIGA SMARTBANK



Además, se entregaron también los galardones correspondientes a LaLiga Smartbank, con Diego López, guardameta del RCD Espanyol, quedándose el Trofeo Zamora. "Jugar el año pasado fue muy difícil, fue un año complicado y para el Espanyol más, por el descenso. Teníamos la obligación de subir a Primera", aseguró.



El veterano portero gallego también recogió el Trofeo Pichichi y Zarra de Segunda, otorgado a su compañero de equipo Raúl de Tomás. "Es talento, mucha gente lo ha descubierto hace poco, pero lleva muchos años en la élite. Si sigue así marcará muchos goles en Primera. Su convocatoria con la selección demuestra que está en un gran momento", valoró.



El Trofeo Miguel Muñoz fue para Luis García Plaza, técnico del RCD Mallorca, equipo que ascendió a LaLiga Santander, mientras el árbitro Jon Ander González recibió su reconocimiento como mejor colegiado de la categoría durante la temporada pasada.