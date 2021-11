Fútbol.- Luis Suárez: "Somos muy autocríticos, podemos dar la vuelta a la situación"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, afirmó que el triunfo (1-4) contra el Cádiz este domingo en LaLiga Santander demostró que la plantilla colchonera puede "dar la vuelta a la situación" tras las críticas por la derrota contra el Milan en la Liga de Campeones.



"El partido de ayer fue una reivindicación de lo que tenemos que ser como equipo, sabiendo que no estuvimos a la altura en el partido de Champions. Somos muy autocríticos, creo que el partido de ayer demostró que podemos dar la vuelta a la situación", dijo antes de recibir el Premio di Stéfano al mejor jugador de LaLiga 2020-21 en la gala de Premios Marca.



Luis Suárez restó importancia a los comentarios negativos por el juego y el planteamiento del entrenador argentino Diego Pablo Simeone en el partido de 'Champions'. "Estamos en la elite y se nos exige muchísimo y nos tenemos que acostumbrar a vivir con la crítica. Cada tres días debemos rendir al máximo y el que no sabe convivir con ella no está capacitado para rendir al máximo nivel", sentenció.



Asimismo, Suárez defendió la táctica del 'Cholo' contra el Milan. "¿Dudas? Ninguna. Los jugadores, a veces, debemos tomar decisiones en la cancha. A veces buenas y a veces, malas. Hay que corregir esos pequeños detalles que te hacen perder estos partidos", aconsejó el ariete rojiblanco.