Fútbol.- Enrique Cerezo asegura que no sería "ningún fracaso" caer en la fase de grupos de la Champions

05-01-2021 El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se muestra optimista ante el futuro del equipo en 2021 ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES ATLÉTICO DE MADRID



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que no sería "ningún fracaso" no avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones con la plantilla rojiblanca actual, al mismo tiempo que insistió en que el VAR "no es bueno" para el fútbol.



"No habría ningún fracaso, todo el mundo está muy contento y muy feliz, intentamos ganar siempre", aseveró Enrique Cerezo preguntado sobre la posible no presencia del Atlético de Madrid en la siguiente fase de la Champions, tras acudir a la gala de los Premios Marca 2021.



Los del 'Cholo' Simeone no dependen de sí mismos y están obligados a ganar en la última jornada de la Liga de Campeones contra el Oporto para aspirar a pasar, después de la derrota en casa ante el Milan. "Es un momento de preocupación. El partido en Oporto va a ser decisivo, vamos a intentar ganarlo y a esperar a ver qué pasa en Milán para pasar a octavos de final", reconoció.



Finalmente, Cerezo dejó claro que el sistema de videoarbitraje no es una herramienta que beneficie al fútbol. "Últimamente no opino del VAR, pero ya sabéis que a mí no me gusta y no es bueno", zanjó el presidente del Atlético.