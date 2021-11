Fútbol.- Diego López: "Estamos muy bien, pero el equipo tiene margen de mejora"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El guardameta del RCD Espanyol Diego López aseguró que ve a su equipo "muy bien" esta temporada, "muy fuerte como local", aunque reconoció que tienen que "mejorar como visitante", por lo que tienen "margen de mejora", al mismo tiempo que no cerró la puerta a su convocatoria con la selección española.



"Estamos muy bien, como local muy fuertes, aunque tenemos que mejorar nuestro aspecto de visitante. El equipo tiene margen de mejora, tenemos ganas de que la vuelta a Primera sea importante para el club", afirmó Diego López antes de recoger el Trofeo Zamora de LaLiga SmartBank en la gala de los Premios Marca.



El veterano portero disfruta de un buen momento de forma en la actualidad. "Me encuentro muy bien, al final la edad solo es un número. Estoy intentando mantener el nivel durante el tiempo de lo que me queda de carrera. Aún no me he planteado retirarme, voy viendo y disfrutando el día a día, y si es con buenas actuaciones y mejorando, pus muchísimo mejor", confesó.



"La Liga está muy competida, la distancia se recorta mucho, quizá ahora el Real Madrid ha sacado una pequeña brecha, pero el Barça seguro se meterá en el grupo de cabeza. Queremos una Liga competida", analizó el lucense sobre la competición doméstica.



Diego López también valoró las opciones de Karim Benzema, su excompañero en el Real Madrid, de hacerse con el 'Balón de Oro' en la gala de esta tarde. "Yo tengo debilidad por Benzema, está haciendo una grandísima temporada, siempre ha marcado la diferencia. En otras épocas ha estado más 'tapado', pero tiene un nivel excepcional", afirmó, recalcando que tanto Jan Oblak como Thibaut Courtois son "dos de los mejores porteros, sin duda".



El guardameta del Espanyol también se manifestó sobre una hipotética llamada de Luis Enrique para ir a la selección. "Mandemos el mensaje a Luis Enrique... Yo estoy haciendo mi trabajo y él ha llevado jugadores con edad. Todos somos seleccionables, pero primero quiero respetar al seleccionador y apoyar a la selección", concluyó.