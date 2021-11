Fútbol.- Cristiano estalla por el Balón de Oro: "No gano contra nadie, gano por mí"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha desmentido las palabras del redactor jefe de France Football y ha negado que la única ambición de su carrera sea retirarse con más Balones de Oro que Leo Messi, y ha asegurado que no gana "contra nadie", sino por él mismo y por los clubes a los que representa.



"El resultado de hoy explica el porqué de las declaraciones de Pascal Ferré la última semana, al afirmar que yo le confesé que tenía como única ambición terminar mi carrera con más Balones de Oro que Lionel Messi", declaró en sus redes sociales horas antes del inicio de la gala de entrega del Balón de Oro en París.



Esta misma semana, Pascal Ferré, redactor jefe de France Football, la revista francesa encargada de otorgar el Balón de Oro, aseguró que el ariete del Manchester United, que posee cinco galardones, ansiaba retirarse con más trofeos que el argentino Leo Messi, que tiene seis. "Ronaldo solo tiene una ambición y es retirarse con más Balones de Oro que Messi, y lo sé porque me lo ha dicho", señaló en una entrevista.



Cristiano considera que lo único que busca el periodista es "promocionarse". "Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inadmisible que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta forma, con una absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado a France Football y al Balón de Oro. Y mintió de nuevo hoy, justificando mi ausencia de la gala con una supuesta cuarentena que no tiene ninguna razón de ser", indicó.



"Felicito siempre a quien gana, dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el inicio, y lo hago porque nunca estoy contra nadie. Gano siempre por mí y por los clubes a los que represento, gano para mí y para aquellos que me quieren. No gano contra nadie", prosiguió.



"La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección de mi país. La mayor ambición de mi carrera es ser un buen ejemplo para todos aquellos que son o quieren ser futbolistas profesionales. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito en letras de oro en la historia del fútbol mundial", continuó.



Por último, el internacional luso explicó que su atención está puesta "en el próximo partido del Manchester United" y en todo lo que, junto con sus "compañeros y afición", aún pueden "lograr esta temporada". "¿El resto? El resto es solo el resto", finalizó.