Familiares exigen justicia por el asesinato de un periodista en el sureste de México

Un grupo de personas se manifiestan para exigir justicia por el homicidio de un periodista, hoy, en el municipio de San Cristobal de la Casas, estado de Chiapas (México). EFE/ Carlos Blanco

San Cristóbal de Las Casas (México), 28 nov (EFE).- Familiares, amigos y periodistas marcharon este domingo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (suroriental estado de Chiapas) para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato del periodista Fredy López Arevalo, ocurrido hace un mes.

López Arévalo, quien era editor de la revista Jovel, fue asesinado el 28 de octubre fuera de su domicilio en San Cristóbal de las Casas cuando llegaba en compañía de su familia tras un festejo familiar.

Los manifestantes recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Paz, donde llevaron a cabo un mitin en el que pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que "investigue a fondo" pues a un mes del asesinato no se sabe nada de la investigación ni del autor material o intelectual.

Durante la protesta se escucharon consignas como "Justicia para Fredy" "Fredy López Arevalo, presente", "Ni un asesinato más, ni un periodista menos" y el acto cerró con música en vivo de Damián Martínez, vocalista del grupo tzotzil "Saktzevul".

Gabriela Velázquez Gamboa, esposa del comunicador y quien estuvo acompañada de sus dos hijas, dijo a medios que se siente "impotente y llena de rabia al ver que nadie ha hecho nada, ni una acción concreta para la búsqueda del asesino".

Agregó que si no fuera por periodistas como Rodolfo Montes, amigo de Fredy, ahora mismo no habría una carpeta de investigación en la FGR.

"Son ellos (colegas de Fredy) los que nos han ayudado a pedir justicia por Fredy porque dentro de la Fiscalía no ha habido avance, la carpeta de investigación sigue detenida como el primer día, es por eso la movilización de este día", señaló la esposa.

Por su parte, Julio César López Arevalo, hermano del comunicador, comentó que "la familia vive en la incertidumbre de no tener noticias, el único avance que se ha dado es que el caso lo tomó la Fiscalía General de la República".

Fue apenas hace tres días cuando FGR atrajo las investigaciones sobre el asesinato del periodista.

López Arévalo fue corresponsal del periódico mexicano El Universal en Guatemala en la década de 1990, trabajó para la revista Panorama que circulaba en Centroamérica, fue encargado de la oficina de Notimex en Chiapas, jefe de información en el diario Novedades y también publicó algunos textos en la revista Proceso.

Durante el mitin dieron lectura al comunicado de Balbina Flores Martínez, representante de la organización Reporteros Sin Fronteras en México.

"Nos preocupa las condiciones cada vez de mayor inseguridad para el ejercicio periodístico en Chiapas, donde a la fecha han sido asesinados dos periodistas, reconocidos por su trabajo: Mario Gómez, el 21 de septiembre 2018, y Fredy López Arévalo, el 28 de octubre 2021. Las autoridades del Estado deben atender de manera preventiva estos casos y evitar su repetición", expuso en texto Flores.

Según Artículo 19, organización internacional de defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, un total de 145 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 hasta la fecha en posible relación con su labor.

De estos, 25 se produjeron durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

Reporteros Sin Fronteras informó que México encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis. Y en lo que va del año, han matado al menos a siete reporteros por su labor periodística.