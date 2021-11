Eva Zaldívar muestra su apoyo a Pepe Navarro tras su entrevista asegurando que no es el padre de Alejandro Reyes

04-07-2019 Eva Zaldívar EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Primeras reacciones a la entrevista de Pepe Navarro en 'Sábado Deluxe' asegurando tajantemente que Alejandro Reyes no es hijo suyo y manteniendo que tiene pruebas claras que demostrarían que no es el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes. Mientras la venezola ha asegurado que está tranquila, que la justicia le dio la razón en su momento y que no cabe recurso sobre este tema por mucho que el presentador busque ahora reabrir el caso, Eva Zaldívar ha roto su silencio para mostrar todo su apoyo al padre de sus hijos Andrea y Marlo tras su entrevista más sincera y polémica.



"No voy a comentar nada, pero me parece fenomenal", ha asegurado la exmujer de Pepe Navarro, afirmando que "tiene 70 años y me parece muy bien que haga una entrevista igual que ha hecho ella 80.000 y punto, pero no voy a comentar nada más de nada", evitando entrar en la reacción de Ivonne a las declaraciones del periodista: "No me interesa. Nosotros seguimos con nuestra vida".



Además, Eva ha confesado que ahora su relación con Pepe es muy buena porque "han pasado 20 años y está todo fenomenal". Eso sí, a pesar de mostrarle todo su apoyo, la empresaria ha preferido no entrar en los rumores de que el presetador no trataría bien a las mujeres. Su reacción cuando le preguntamos... ¡en el siguiente vídeo!