Estados Unidos.- Málaga recibe el testigo de la Solheim Cup 2023, que prevé un impacto de 235 millones

29-11-2021 La Costa del Sol recibe el testigo para ser sede de la Solheim en el 2023 ECONOMIA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA



CASARES (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)



Andalucía y la Costa del Sol han recibido este lunes el testigo de la Solheim Cup para acoger en 2023 este torneo, una competición de gran repercusión internacional que prevé un impacto directo e indirecto en la zona de 235 millones de euros y que, al igual que la Ryder Cup, enfrenta a los equipos que reúnen a las mejores golfistas de Europa y Estados Unidos.



La cita, que tendrá lugar en septiembre de 2023 en el campo de la Finca Cortesín en la localidad malagueña de Casares, fortalecerá aún más la posición de referencia de Andalucía en este segmento, según ha expresado el secretario general para el Turismo, Manuel Muñoz, quien ha destacado que la región "tiene todas las condiciones para ser considerada como el mejor destino de golf del mundo".



"Hoy es un día histórico para la comunidad como destino turístico y para la industria del golf a nivel nacional, al suponer un paso más hacia un hito como la Solheim Cup que marcará un antes y un después en este deporte en Andalucía y en España", ha dicho.



Muñoz, acompañado por el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado; y por la delegada territorial de Turismo en Málaga, Nuria Rodríguez, entre otros; ha subrayado el "idilio" de la región con el golf y los grandes torneos, masculinos y femeninos, desde que en los años 80 la comunidad acogiera su primera cita del Ladies European Tour.



En este sentido, ha valorado que en dos años "tendremos aquí a las mejores jugadoras en una competición que centrará en la región las miradas de todo el mundo y que hará vibrar a todos los aficionados al golf", al tiempo que ha recordado que "el deporte es emoción, al igual que Andalucía, un destino repleto de experiencias sorprendentes".



Ha hecho hincapié en la oferta de golf de la comunidad, "con más de un centenar de campos, instalaciones de primer nivel como ésta de Finca Cortesín y un potente modelo de negocio, basado en la calidad, el prestigio y la diversidad de recorridos".



"También somos líderes en golf por nuestra capacidad para poner al alcance de la mano del jugador y viajero una amplia variedad de propuestas y atractivos complementarios", ha argumentado, recordando los valores tradicionales del destino: "seguridad, clima, gastronomía, paisaje, carácter humano, infraestructuras y múltiples segmentos que atienden cualquier demanda".



Por su parte, Salado ha destacado la importancia de la competición para llevar la imagen de la Costa del Sol "a todo el mundo y más al contar con una figura tan reconocible al timón del equipo europeo". "Por fin podemos decir que se ha cumplido el sueño de la Solheim Cup. Aunque no pudimos estar en Ohio a causa de las restricciones en los desplazamientos, hoy estamos aquí, con nuestra nueva capitana, en el campo donde se jugará la Solheim Cup 2023", ha resaltado.



"Desde Turismo Costa del Sol estamos convencidos de la importancia de seguir promocionando el golf femenino, que para nuestro destino es especialmente interesante pues la mujer golfista gasta más y disfruta de una oferta complementaria más amplia. El sueño de albergar la Solheim Cup en la Costa del Sol está cada vez más cerca y estamos deseándolo", ha enfatizado Salado.



El director de Finca Cortesín, Vicente Rubio, ha señalado que "es un honor y un orgullo" ser sede de la Solheim Cup 2023 y de esta entrega del testigo de la competición, que también ha servido para conocer a la próxima capitana europea. "La Solheim Cup 2023 es el evento de golf femenino más importante del mundo y la culminación de un recorrido que iniciamos acogiendo otras competiciones de altísimo nivel. En ella dejaremos patente nuestro compromiso por la excelencia, que sin duda disfrutarán quienes nos visiten del 18 al 24 de septiembre de 2023", ha finalizado.



CAPITANA DEL EQUIPO EUROPEO



En el acto se ha anunciado además la capitana del equipo europeo que competirá contra Estados Unidos por llevarse la Solheim Cup 2023, que será la jugadora noruega Suzann Pettersen, vicecapitana de la última edición y uno de los emblemas de este deporte en el continente.



Pettersen, ganadora de dos majors, es un icono de la Solheim Cup dado que ha representado a Europa en nueve ocasiones como jugadora y en dos como vicecapitana. En las filas del combinado europeo ha participado en cinco triunfos, incluidas las dos últimas victorias en Gleneagles, Escocia, y el Inverness Club de Ohio.



En la Solheim Cup de 2019 en Gleneagles, después de estar 18 meses de baja por maternidad, fue elegida por Catriona Matthew y el momento decisivo de la competición llegó cuando Pettersen afrontó un birdie de algo más de dos metros en el último hoyo del domingo. Con toda la presión, lo embocó para devolver el trofeo a Europa por primera vez desde 2013.



En el torneo, que acogerá España por primera vez, competirán dos equipos de 12 jugadoras que representan a Europa y Estados Unidos a lo largo de tres días, con la disputa de 28 partidos en total, concretamente ocho de 'foursomes' y ocho de 'fourballs' los dos primeros días y 12 de individuales en la jornada final.



"Estoy emocionada por haber sido nombrada capitana de la Solheim Cup. Es el mayor honor de mi carrera", ha declarado Pettersen: "Mis mejores recuerdos golfísticos son de la Solheim Cup. Estás con tus compañeras, con tus amigas, y tienes un único objetivo. Peleas por tus compañeras y compartes momentos inolvidables".



"He jugado con muchas capitanas maravillosas, y también he estado a sus órdenes, desde que debuté en la competición hace 19 años. Todas las Solheim Cup han sido especiales a su manera. Haces amistades de por vida y se forjan recuerdos inolvidables", ha rememorado.



"Cada capitana es diferente y ofrece cualidades únicas. Tengo muchas ganas de aportar mi experiencia y trabajar a fondo durante los próximos 22 meses para defender la copa en territorio español", ha finalizado la jugadora noruega.



La Solheim Cup 2023 estará patrocinada por PING, Costa del Sol y Rolex como global partners; y por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís cómo official partners. Colaboran en su organización el LET, el LPGA Tour, la RFEG y Deporte & Business.