España.- Unidas Podemos exige al PSOE escuchar a la "mayoría social" y acceda a legalizar el uso del cannabis

25-11-2021 El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Echenique apunta a la regulación como una oportunidad para la 'España vaciada' y defiende incentivos en estas zonas para su producción



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reclamado al PSOE que apoye con sus diputados la regulación del cannabis en España y transformar la "mayoría social" que aboga por legislar su consumo en parlamentaria.



También ha reivindicado que el cultivo y la industria asociada al cáñamo puede ser un factor de desarrollo en las regiones de la denominada 'España vaciada', apostando por desplegar incentivos a su producción en estas zonas.



En el marco de las jornadas 'Unidas por la regulación integral del cannabis', organizadas por el grupo confederal en el Congreso, Echenique se ha dirigido "con todo el respeto" a su socio de coalición para que ayude a "arreglar esta importante ruptura de la democracia representativa" en esta materia.



"Sólo falta el PSOE para configurar en el Congreso la mayoría parlamentaria que ahí afuera ya es mayoría social. Si los 120 escaños del PSOE votan como piensan la mayoría de sus votantes, tenemos una mayoría de 195 escaños para regular el cannabis. Estoy seguro de que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a su homólogo alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, le puede dar muchos argumentos de por qué esto es una muy buena idea", ha lanzado ante el auditorio para destacar la decisión del "país más grande de la Unión Europea" va a seguir los pasos Urugua y Canadá para legalizar esta sustancia.



PIDE A SU SOCIO QUE NO RECHACE SU PROPUESTA, COMO HIZO CON MÁS PAÍS



En octubre la formación registró una proposición de ley de regulación del cannabis para revertir el enfoque "prohibicionista" y limitar su consumo al ámbito privados y espacios habilitados en la ley. Además, se establecen 20 metros cúbicos de fronda a término como límite para el autocultivo o el máximo de 10 gramos de consumo al día.



Por ello y tras el voto en contra del PSOE a la iniciativa que ya impulsó Más País, Echenique ha aconsejado a los socialistas que accedan a legalizar esta sustancia, dado que la mitad de los españoles ya están a favor.



EL CIS ARROJA CONFIRMA EL APOYO MAYORITARIO



Al respecto, ha subrayado que el sondeo elaborado en abril por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró que el 49,7% de los encuestados manifestó estar a favor de una regulación integral, incluyendo lo que denominan el uso adulto, frente al 40,9% que declaró estar en contra.



"Sin embargo, hace unas semanas pudimos ver que la situación es muy distinta en este Congreso de los Diputados. Cuando se votó la toma en consideración de la ley de Más País, sólo 75 diputados votamos a favor y 253 votaron en contra. Es decir, algo que tiene el apoyo de casi el 50% de la ciudadanía, en el hemiciclo apenas concita algo más del 20% de los apoyos", ha lanzado.



"LA PREGUNTA NO ES LEGALIZACIÓN SÍ O NO, SINO CUANDO SERÁ"



Por tanto, la pregunta para Echenique "ya no es legalización sí o legalización no", dado que "tarde o temprano" acabará ocurriendo, sino "cómo se va a hacer" y si España estará "en la vanguardia europea en la materia o en el furgón de cola".



El portavoz de Unidas Podemos ha apelado al "sentido común" para propiciar la regulación del cannabis, dado que los argumentos a favor son "numerosos y poderosos". El primero de ellos es la dimensión de la salud pública, dado que la legalización generará un control "más eficaz del consumo", velará por la calidad de la sustancia entre los adultos, protegerá "adecuadamente" a los menores y los impuestos específicos se dedicarán a sufragar también la sanidad pública.



3.000 MILLONES EN INGRESOS PARA EL ESTADO



Al hilo, ha citado la parcela económica dado que aflorarán desde la economía sumergida más de 8.000 millones de euros anuales que mueve ahora el negocio del cannabis, unido a la generación de más de 100.000 empleos y más de 3000 millones al año de ingresos adicionales al Estado.



Echenique también ha destacado que proporcionará a la población "grandes oportunidades" a un sector que, pese a la legislación actual, ya es "pujante" en España, con alrededor de 1.500 asociaciones cannábicas que dan empleo a más de 7000 personas.



Específicamente, ha destacado que hasta un 40% de las hibridaciones genéticas que se venden en todo el planeta han sido diseñadas en España y existe una importante industria del cáñamo en el país.



Por tanto, es hora de lograr una regulación integral que ponga en "primer plano el interés general" y aprovechar esta enorme oportunidad económica, con una legislación que evite la acumulación de licencias y dé incentivos a la producción en la 'España vaciada', territorios que además han sido víctimas de la "desindustrialización".



"Podríamos conseguir que la producción, procesado y venta del cannabis suponga una gran oportunidad para pequeños y medianos agricultores, pymes y autónomos", ha ensalzado.



LA REALIDAD SOCIAL DEL CANNABIS DESBORDA A LA JURÍDICA



Mientras, el coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López Uralde, ha explicado en que la proposición de ley del grupo confederal no pretende crear nuevos mercados ni sacar réditos económicos de donde antes "no se podía", sino "realizar una transición al mercado regulado y ordenar todas las actividades vinculadas a la planta que están en la ilegalidad hoy, sin dejar a nadie al margen, abordando de una vez un problema de alcance social y económico con el mayor rigor y la máxima seguridad posibles".



En este sentido, la diputada Lucía Muñoz Dalda, impulsora de la iniciativa, ha incidido en que la realidad social del cannabis en España "ha desbordado la realidad jurídica" y "tan sólo regulando" se puede conseguir seguridad y que "se reconozcan los derechos de las personas usuarias --4 millones de personas-- que son criminalizadas sistemáticamente".