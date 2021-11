España.- Marlaska arremete contra la "derecha" tras la manifestación de policías contra la reforma de la 'ley mordaza'

29-11-2021 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a la prensa en Burgos, donde preside la entrega de reconocimientos a las víctimas del terrorismo POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA BURGOS AUTONOMÍAS



BURGOS, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este lunes que "no le parece adecuado" que en una democracia determinados partidos políticos, en referencia a la "derecha", traten de instrumentalizar a los policías que, según él, tendrán garantizada la "seguridad jurídica" en sus actuaciones tras la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza'.



A preguntas de los periodistas desde Burgos, donde ha presidido la entrega de condecoraciones a las víctimas del terrorismo, Grande-Marlaska ha respondido de esta forma al ser cuestionado por la manifestación de este sábado en Madrid con miles de agentes de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la que se sumó PP, Vox y Cs.



Con un mensaje de reconocimiento al "servicio impagable" que prestan los diferentes cuerpos policiales, Grande-Marlaska ha mencionado las exigencias de la Unión Europea y el Consejo de Europa, así como la sentencia del Tribunal Constitucional que validó la 'ley mordaza' aprobada en 2015 por el PP, salvo algunas cuestiones relacionadas con aspectos como la grabación de los agentes durante sus intervenciones, uno de los motivos por los que se quejan los sindicatos.



PRESUNCIÓN DE VERACIDAD



Según el ministro, la reforma de la ley lo que busca son "dos principios fundamentales": de un lado, el objetivo de dar "plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos" y, por otro, "con la misma entidad, garantizar y dar seguridad pública a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".



"Lo único que no me parece adecuado en una democracia es que partidos políticos, y en este caso la derecha, traten de instrumentalizar y patrimonializar algo que es de todos, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha comentado.



Cuestionado por polémicas como que la reforma de la ley plantee perder la presunción de veracidad, equiparando a policías con delincuentes, Grande-Marlaska ha asegurado que lo que se recoge en las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos es que esa presunción se mantenga "siempre que resulte coherente, racional y lógico lo manifestado en dicha declaración".



SUBIDA SALARIAL Y MÁS PLAZAS DE AGENTES



El ministro ha vuelto a recordar la subida salarial del 22% de media aplicada bajo su gestión a policías y guardias civiles, en virtud al acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 y que ve insuficiente Jusapol, la plataforma que convocó la manifestación del sábado por las calles de Madrid, contando con el apoyo de PP, Vox y Cs.



Según Grande-Marlaska, además del Gobierno es "toda la sociedad" la que reconoce el trabajo que realizan los policías, citando a cuerpos autonómicos y locales. "Prestan un servicio impagable garantizando nuestra seguridad y que podamos ejercer nuestros derechos", ha añadido.



Como muestra de que el Gobierno se "ocupa" de los policías, también ha mencionado que, frente a la pérdida de 13.000 efectivos policiales durante los gobiernos del PP, ahora se han recuperado 10.000 plazas "netas" dentro de una oferta pública de más de 14.000 agentes. Asimismo, ha subrayado que su Ministerio ha puesto en marcha un plan de infraestructuras policiales dotado con más de 600 millones.