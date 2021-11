‘Encanto’ lidera taquilla en fin de semana apagado para sector

(Bloomberg) -- “Encanto”, un musical sobre una familia en Colombia con poderes mágicos, generó un estimado de US$40,3 millones en ventas de taquilla durante el fin de semana festivo estadounidense de Acción de Gracias, dijo Disney el domingo. Eso estuvo por debajo de algunas estimaciones, a pesar de que la película obtuvo buenos resultados con los críticos y su lanzamiento fue solo en cines. Los pronósticos para el fin de semana variaron desde un mínimo de US$35 millones de Disney a US$56,4 millones de Boxoffice Pro.

“Cazafantasmas: más allá” de Sony Group Corp., otra entrega de la franquicia de comedia sobrenatural, recaudó US$35,3 millones en su segundo fin de semana, según el estudio. “La casa Gucci”, un nuevo drama protagonizado por Adam Driver, Lady Gaga y Al Pacino, abrió con US$21,8 millones, según su distribuidor.

El festivo de Acción de Gracias históricamente clasificaba como uno de los períodos más concurridos del año para el cine. Pero este año, los ingresos ascendieron a solo US$142 millones, estimó el investigador Comscore Inc. en un comunicado. En 2019, las ventas de boletos en Estados Unidos totalizaron US$262,3 millones, lideradas por “Frozen II”, “Ford vs. Ferrari” y “Entre navajas y secretos”.

Disney ha acudido a este período para estrenar algunas de sus películas familiares más importantes, incluidas “Frozen” de 2013 y “Moana” tres años después. Pero algunos padres todavía dudan en llevar a sus hijos a los cines este año, y muchos amantes del cine mayores se quedan en casa para ver dramas en televisión.

“La casa Gucci”, de Metro-Goldwyn-Mayer, fue recomendada por el 60% de los críticos de Rotten Tomatoes. “Resident Evil: Bienvenido a Raccoon City” de Sony abrió con ventas de US$8,8 millones. Fue recomendado por solo el 26% de los revisores.

La industria cinematográfica de Norteamérica esperaba que el impulso generado en octubre —el mes con mejor recaudación de la era de la pandemia— continuaría hasta el cuarto trimestre. Pero durante las primeras tres semanas de noviembre, las ventas estuvieron aproximadamente US$284 millones por debajo del total de octubre de más de US$637 millones, según Comscore.

Los cines enfrentaron una fuerte competencia esta semana por parte de los servicios de streaming. Disney+ hizo el lanzamiento de los tres episodios de “The Beatles: Get Back” del director Peter Jackson, junto con “Hawkeye”, una nueva serie de Marvel. Y “Rey Richard: una familia ganadora”, protagonizada por Will Smith como el padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams, estuvo disponible en HBO Max y en cines.

“Encanto” trata sobre una familia cuyos hijos tienen poderes extraordinarios, excepto una, cuya voz la interpreta Stephanie Beatriz. Un 93% de los críticos recomendó la película, según Rotten Tomatoes.

