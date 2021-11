El Valencia a olvidar dos malos años coperos y a soñar con el éxito de 2019

El entrenador del Valencia, José Bordalás, durante el partido de LaLiga Santander ante el Rayo Vallecano disputado este sábado en el estadio Mestalla en Valencia. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

València, 29 nov (EFE).- El Valencia se reencuentra con la Copa del Rey a partir de este jueves, una competición en la que tratará de borrar las decepciones de las dos últimas campañas y soñar con el éxito del título obtenido en 2019.

El conjunto valenciano se estrenará con una visita al Utrillas turolense, un equipo de una localidad de 2.000 habitantes, en la primera ronda de la competición de esta temporada que se disputa a partido único.

Lo hace con la tristeza de la eliminación sufrida en cuartos de final ante el Granada en una ronda copera que se disputó a partido único en 2020 al caer en Los Cármenes por 2-1 con un tanto local en el último suspiro del encuentro y de penalti a cargo del exvalencianista Roberto Soldado.

Previamente, el Valencia había ofrecido una imagen muy pobre en los dos encuentros previos de este torneo y ante rivales de inferior categoría, en los que eliminó por 0-1 al Logroñés y en los penaltis a la Cultural Leonesa (0-0).

No mejoró el Valencia en la campaña siguiente, ya que necesitó una remontada épica para eliminar en la prórroga al Terrassa (2-4) en el primer partido en el que defendía el título y en el que empató a dos en el minuto noventa para resolver en la prórroga, tras ir con un 2-0 en contra hasta mitad del segundo periodo.

A continuación superó con comodidad dos eliminatorias a domicilio ante el Yeclano (1-4) y el Alcorcón (0-2) para no tener ninguna opción en el partido único de la ronda de octavos de final en el que cayó por 3-0 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.

Estas dos malas campañas coperas contrastan con la inmediatamente anterior, que acabó con el título en coincidencia con el año del centenario de la fundación del club y en el que su trayectoria fue brillante.

Aquel año, el equipo entrenado por Marcelino García Toral superó al Ebro y al Sporting de Gijón en las dos primeras rondas y vivió un momento especial al eliminar al Getafe, que entonces dirigía su actual entrenador, José Bordalás, en unos cuartos de final de infarto.

Tras perder por 1-0 en la ida en terreno madrileño, el Getafe se adelantó en Mestalla en el marcador y tras el empate a uno, en los minutos de prolongación del tiempo reglamentado, el Valencia marcó dos goles que le clasificaron para la semifinal.

Ahí y contra el Betis, en cuyo estadio estaba prevista la disputa de la final, el Valencia empató a dos en la ida un partido que perdía por 2-0 y ganó en Mestalla por 1-0. Finalmente, en la final superó en un gran partido al Barcelona por 2-1 y se proclamó campeón.

Del equipo campeón en 2019 quedan en la plantilla valencianista, Jaume Doménech, Daniel Wass, Gabriel Paulista, José Luis Gayá, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Mouctar Diakhaby y Cristiano Piccini, que jugaron aquel encuentro, además de Denis Cheryshev, Toni Lato, Uros Racic y Álex Blanco, que no lo hicieron.

Ahora, el Valencia se reencuentra con el torneo copero, en el que ha disputado diecisiete finales desde su debut en 1923, con un total de ocho títulos y nueve subcampeonatos.

Alfonso Gil