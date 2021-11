El Pentágono aconseja fortalecer "la disuasión" frente a Rusia en Europa

El portavoz del Pentágono, John Kirby, en una fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds

Washington, 29 nov (EFE).- El Pentágono recomienda "fortalecer" la disuasión frente a una hipotética agresión de Rusia en territorio europeo, en la revisión de la postura global de Estados Unidos en el mundo.

Así lo explicó este lunes la subsecretaria adjunta de Defensa para Políticas, Mara Karlin, en una rueda de prensa en el Pentágono, donde detalló que el presidente Joe Biden aprobó recientemente los hallazgos y recomendaciones de ese documento, cuyo contenido está en su mayor parte clasificado.

Karlin destacó que uno de los apartados principales de la revisión es que EE.UU. no sacará 25.000 soldados de Alemania, de donde el expresidente Donald Trump (2017-2021) quería sacar al grueso del contingente.

"De hecho, en realidad vamos a aumentar las tropas en Alemania, como el secretario (de Defensa) anunció en abril en Berlín", indicó, en referencia al envío de una fuerza "multitarea" de EE.UU al país europeo, que añadiría otros 500 uniformados estadounidenses al despliegue actual, que es de unos 35.000.

Karlin subrayó que EE.UU. está viendo "un comportamiento bastante preocupante" por parte del presidente ruso, Vladímir Putin: "No sé si alguno de nosotros puede leer su mente y saber exactamente qué planea, aunque el presidente (Biden) ha sido muy claro sobre su deseo de una relación estable y predecible con Rusia".

En ese sentido, el portavoz del Pentágono, John Kirby, precisó un poco más en la misma rueda de prensa y dijo que EE.UU. sigue "con gran inquietud" los movimientos de unidades militares rusas cerca de la frontera de Ucrania.

El Pentágono ha hecho la revisión de la postura global de EE.UU. en el mundo, en colaboración con el consejo de seguridad nacional de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional y la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional.

Karlin subrayó que la conclusión de ese trabajo se produce en "un punto de inflexión", dado que el Pentágono se está centrando más en China, el gran competidor de EE.UU.

En la zona del Indopacífico, donde EE.UU. y China están reforzando sus capacidades, Colin destacó que su país va a incrementar la cooperación logística y va a llevar a cabo "nuevos despliegues rotatorios de bombarderos y aviones de combate" en Australia.

En paralelo, agregó Karlin, "va a haber una serie de mejoras de infraestructuras en Guam, las islas Marianas del Norte y Australia, que incluirán instalaciones de logística y mejoras en el almacenamiento de municiones y combustible".

En ese sentido, la cadena de televisión CNN, que citó a un responsable de defensa estadounidense, informó este lunes de que EE.UU. va a construir bases en Guam y Australia para estar más preparado para contrarrestar el poderío chino.

Respecto a Oriente Medio, la revisión recomienda que EE.UU. siga apoyando la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), aunque Colin indicó que se necesita más análisis a la hora de evaluar la viabilidad de una presencia prolongada en esta parte del mundo.

En Latinoamérica, el Pentágono no cambiará su política de "apoyo a los esfuerzos de los Gobiernos frente a los desafíos transnacionales y a las alianzas en la región", frente a objetivos de seguridad nacional, que incluyen la lucha contra las drogas, la asistencia humanitaria y la ayuda tras desastres naturales.