El opositor Yani Rosenthal reconoce el triunfo de Xiomara Castro en Honduras

El candidato del Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 29 nov (EFE).- El candidato del Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal, reconoció este lunes el triunfo presidencial de Xiomara Castro, del Libertad y Refundación (Libre), cuando se ha escrutado el 51,45 % de las actas.

En una rueda de prensa, Rosenthal dijo que anoche mismo se comunicó con el expresidente hondureño y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, para "felicitarlo y transmitirle las felicitaciones a doña Xiomara Castro por el virtual triunfo que tiene en esta elección".

Con el 51,45 % del escrutinio, Castro, ex primera dama de Honduras, suma 961.694 votos (53,61 %), contra 607.492 (33,87 %) del candidato oficialista Nasry Asfura y 165.255 (9,21 %) de Rosenthal, según el último informe del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los datos preliminares del CNE "muestran que el voto de los hondureños no nos ha favorecido en el nivel presidencial; sin embargo, en alcaldías vamos avanzando", indicó Rosenthal.

El político liberal, quien en 2020 regresó a su país después de cumplir en EE.UU. una condena por supuesto lavado de dinero procedente del narcotráfico, dijo que le expresó a Castro sus "mayores deseos de éxito de su Gobierno".

"Somos conscientes de que si (Xiomara Castro) hace un buen trabajo, el beneficio será para Honduras", subrayó Rosenthal.

Afirmó que el reconocimiento del triunfo de la candidata de Libre "no es un cheque en blanco, sino un compromiso total para acompañar al nuevo Gobierno, vigilar su desempeño y exigir los resultados, con especial énfasis en la rendición de cuentas, la transparencia, la defensa de la vida, la familia, los derechos humanos, las libertades económicas, el Estado de derecho y la seguridad ciudadana".

Rosenthal exhortó a los otros candidatos presidenciales a que "reconozcan la voluntad de los hondureños y trabajemos por el bien y la paz" del país centroamericano.

"Liberales, hoy los hondureños nos mandan a través de los alcaldes a continuar con los buenos gobiernos en el nivel más cercano a la comunidad", agregó.

A los diputados del Partido Liberal que salgan electos les pidió ser una "oposición constructiva y propositiva con los principios firmes e inquebrantables".

Rosenthal dijo que ser el candidato del Partido Liberal ha sido el "honor más grande de mi vida” e invitó a todos los militantes a "seguir fortaleciendo el partido para que sea nuevamente la esperanza de Honduras".

"Hoy empezamos a trabajar por el país y el Partido Liberal, que es y siempre ha sido un defensor de las instituciones, nos vamos a cambiar nuestra vocación ni nuestros principios, hoy más que nunca la certeza y la esperanza sigue siendo rojo, blanco y rojo (colores de la bandera del partido)", enfatizó.

En las elecciones generales de este domingo participaron 14 partidos políticos y 12 candidatos presidenciales, de los que solamente Libre, Nacional y Liberal tenían posibilidades de triunfo.

Los hondureños también votaron por tres vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales, para el período 2022-2026.