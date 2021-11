El Hispam Digital Fórum, un aporte a la reactivación económica en América Latina

El CEO de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 29 nov (EFE).- El "Hispam Digital Fórum", que organiza Telefónica este jueves, contará con la participación de importantes voces del sector de las telecomunicaciones para presentar casos de éxito apoyados en conectividad digital para la reactivación económica en América Latina.

Con un formato híbrido (presencial y digital), el evento, que es organizado por Telefónica Hispam a través de su marca comercial Movistar Empresas, permitirá analizar las oportunidades que el mundo digital ofrece a las compañías para la reactivación económica.

El director B2B Telefónica Hispam, Juan Vicente Martín Fontelles, expresó a Efe que la idea "es que quienes están al frente son clientes con experiencias y speakers que nos hablan sobre cómo podemos acelerar la reactivación económica de la región".

El crecimiento sostenible de las empresas, el desafío del crecimiento sostenible, la digitalización de las Pyme en América Latina, la sostenibilidad en la era digital, el estado del Corporate Venture en América Latina, las perspectivas de Hispanoamérica, el reto del crecimiento y la otra transformación que no es digital son los temas centrales del evento.

Durante el foro intervendrá el CEO de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez; el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Diazgranados; la presidenta del gremio Pymes en Perú, Ana María Choquehuanca, y la directora global de Wayra, Irene Gómez, entre otros.

DEMANDA DE CONECTIVIDAD

Para Martín la pandemia puso en evidencia el incremento de la demanda de conectividad y al mismo tiempo la demanda de comunicación, migrando de soportes más tradicionales a otros más actuales, pero siempre con la conectividad como base.

"Un ejemplo es que durante las tres primeras semanas del confinamiento se disparó el uso del teléfono fijo, que hacía mucho tiempo no funcionaba así, y luego volvió a su uso normal porque nuestros padres y abuelos aprendieron a usar whatsapp", indicó el CEO.

Hasta el momento, Movistar ha desplegado más de 65.000 kilómetros de fibra óptica en la región para atender a empresas en Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador y México, lo que le ha permitido incrementar la productividad de diversos sectores económicos, ya que el promedio de velocidad máxima es de 1,3 GB en la región.

"Durante la pandemia acompañamos a nuestros clientes, tratando que ninguno se quedara sin teléfono e hicimos apuestas que nos ha reconocido el mercado, pero teníamos que entender que debíamos ir más allá", agregó.

El director B2B Telefónica Hispam afirmó que están "acompañando a los clientes con soluciones muy sencillas y asequibles económicamente que les permitan empezar a formar parte de este nuevo mundo digital sin importar el tamaño que tengan".

"Nos dimos cuenta de que las pequeñas empresas no cuentan con esos equipos y es nuestra responsabilidad no solamente llevar la tecnología a la puerta del cliente, sino además enseñarle a que la integre en sus procesos productivos", dijo.

MOVISTAR EN HISPANOAMÉRICA

En la actualidad Movistar cuenta con más de 2,3 millones de clientes empresariales en todo Hispanoamérica, entre corporaciones, empresas y pymes.

La empresa tiene una proyección de crecimiento del 9,5 % hacia el próximo año, es decir, de 37.000 millones de euros (unos 41.000 millones de dólares).

El mercado de mayor magnitud es México con un 43 % de participación y le siguen Argentina (14 %), Colombia y Chile (11 %) y Perú (10 %). El restante lo componen Ecuador, Uruguay y Venezuela.