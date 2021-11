EEUU.- El exsecretario Esper denuncia que retienen contenido "sensible" de su libro sobre su paso por el Pentágono

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El exsecretario de Defensa Mark Esper ha presentado una demanda ante un tribunal de Washington denunciando cómo el Pentágono estaría reteniendo de manera ilegal algunas de las partes "más sensibles" del libro que quiere publicar sobre sus 18 meses al frente del Pentágono y sus dos años como secretario del Ejército durante la Administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.



Esper, que tenía previsto sacar a la venta el libro el próximo mes de mayo, sostiene que no se estaría rompiendo ningún principio de confidencialidad, ni tampoco revelando secretos de Estado, informan medios estadounidenses.



La demanda recoge algunas de las recomendaciones hechas por el Departamento de Defensa durante la revisión del texto, una práctica común a la que tienen que someterse todos los exfuncionarios que pretenden publicar su experiencia tras pasar por la administración pública, como no citar según que encuentros con el expresidente Trump o no usar ciertas palabras para describir eventos históricos.



Aceptar todas esas recomendaciones supondría "una grave injusticia hacia esos importantes momentos de la historia que el pueblo estadounidense necesita conocer y comprender", ha señalado Esper en una demanda en la que califica su corto periodo al frente del Pentágono como "un momento sin precedentes", marcado por los disturbios raciales, el coronavirus, "amenazas del extranjero" y "una Casa Blanca aparentemente empeñada en eludir la Constitución".



Esper ha denunciado que tras esperar seis meses para que se llevara a este proceso de revisión, se ha encontrado que su manuscrito ha sido redactado de "manera arbitraria sin que se le dijera claramente por qué".



"Estoy más que decepcionado de que la administración actual esté infringiendo mis derechos constitucionales y lamento que el recurso legal sea el único camino disponible ahora para contar mi historia completa al pueblo estadounidense", ha señalado Esper en un comunicado publicado por los medios estadounidenses.



Por su parte, el Departamento de Defensa ha señalado estar el corriente de "las preocupaciones de Esper" y al igual que en otros procesos similares están tomándose muy en serio su obligación "de equilibrar la seguridad nacional con el deseo narrativo del autor", ha explicado el portavoz, John Kirby, quien ha desestimado hacer más declaraciones al respecto al tratarse de un asunto aún "en litigio".



La convulsa relación entre Esper y Trump finalizó de manera abrupta y sorpresiva a principios de noviembre de 2020 cuando el antiguo jefe de la Casa Blanca utilizó su cuenta de Twitter para despedirle, en represalia al encontronazo público que ambos mantuvieron en verano con respecto al uso del Ejército para sofocar las revueltas por la muerte de George Floyd a manos de un policía de Mineápolis.



Su negativa a desplegar el Ejército por aquellas revueltas y un posterior memorando criticando el uso de distintivos que desunían a la sociedad estadounidense en clara referencia a los símbolos confederados, dieron la excusa a Trump para despedir a Esper y colocar a sus afines en el Pentágono mientras se resistía a reconocer su derrota en las presidenciales.