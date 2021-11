Deportes Tolima golea 1-4 a Alianza Petrolera y es líder de su grupo

El delantero Anderson Plata anotó un doblete en la goleada 4-1 del Deportes Tolima a Alianza Petrolera, en el resultado más abultado del inicio de los cuadrangulares semifinales del fútbol en Colombia. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del fútbol en Colombia. EFE/José Jácome

Bogotá, 28 nov (EFE).- Deportes Tolima, el actual campeón del fútbol colombiano, dio este domingo un paso adelante en la intención de revalidar el título al vencer a domicilio 4-1 a Alianza Petrolera, en el cierre de la primera jornada de las semifinales de la liga.

Con ese triunfo los dirigidos por el colombiano Hernán Torres asumen el liderato del cuadrangular B. En esta liguilla América de Cali superó Millonarios 2-1.

En el grupo A, el Deportivo Cali doblegó el sábado al Deportivo Pereira, 2-1 y es el líder porque Atlético Nacional igualó 1-1 con Junior.

TOLIMA FUE CONTUNDENTE

El delantero Anderson Plata anotó un doblete en la goleada 4-1 del Deportes Tolima a Alianza Petrolera, que además fue el resultado más abultado de la jornada.

Ómar Albornoz y Daniel Cataño fueron los encargados de abrir el camino del triunfo. Bayron Garcés logró acortar la diferencia para los "Petroleros", que lucen como los más débiles de su grupo.

Ahora el "Vino Tinto y Oro" es líder del grupo B con 3 puntos cosechados de visitante, lo que supone una ventaja porque es fuerte en su patio.

MILLONARIOS NO PUDO SOSTENER LA VENTAJA

América de Cali, que dirige el exseleccionador de México y Paraguay, Juan Carlos Osorio, se las arregló para darle vuelta al marcador y someter a Millonarios por 2 a 1.

La tarde no pintaba bien para Osorio porque Millonarios se fue arriba con Mackalister Silva.

Sin embargo, en los últimos cinco minutos del juego los "Diablos Rojos" hicieron los dos goles. Uno fue de Adrián Ramos, de penalti, y el otro fue de Jhoao Rodríguez.

CON LO JUSTO

En el juego que abrió la fecha y el cuadrangular A, el Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, hizo lo justo para dejar en el camino al Deportivo Pereira por tablero de 2-1.

El onceno "Matecaña" le plantó cara a los "Azucareros" hasta el minuto 56 cuando el defensa Jorge Marsiglia desató el nudo gordiano con un golpe de cabeza que dejó sin opción al portero Harlen Castillo.

El artillero Harold Preciado aumentó el marcador, mientras que en tiempo de reposición el Deportivo Pereira, que jugó los últimos 30 minutos con 10 hombres por la expulsión de Carlos Ramírez, descontó con Carlos Garcés.

OPTIMISMO PESE AL EMPATE

Atlético Nacional, que arrancó como el candidato más fuerte para lograr el título, debió conformarse con un empate 1-1 ante el Junior de Barranquilla, resultado que no le quita el optimismo al técnico Alejandro Restrepo.

"La sensación que nos queda es que tenemos un equipo para competir, seguir peleando en las finales y demostrando todo lo que hemos hecho hasta acá", aseguró el estratega a periodistas.

Pese a que cabalgó la fase de todos contra todos, la hinchada ve con preocupación que Nacional completó cinco partidos de Liga sin victorias -cuatro empates y una derrota.

El gol de Atlético Nacional fue obra de Dorlan Pabón y el de Junior lo marcó Edwuin Cetré.