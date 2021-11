Coronavirus.- Noruega endurece las restricciones ante la variante ómicron del coronavirus

Las autoridades sanitarias advierten de que la variante "es motivo de preocupación"



El Gobierno de Noruega ha anunciado este lunes un endurecimiento de las restricciones impuestas por la pandemia debido variante ómicron del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, al tiempo que las autoridades sanitarias han advertido de que la variante "es motivo de preocupación".



Así, el Ejecutivo noruego ha extendido el período de aislamiento para aquellos que puedan estar infectados con la ómicron a siete días, en lugar de los cinco actuales.



Los contactos estrechos de los posibles infectados deberán guardar una cuarentena de diez días y someterse a una prueba diagnóstica obligatoriamente, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, que no existía requisito de aislamiento para los vacunados o recuperados en el último año. Todas las restricciones se levantarán si se confirma que la infección no se debe a la variante.



El Gobierno noruego ha incidido en que estas medidas se aplicarán "independientemente" del estado de vacunación de la persona, según recoge el diario 'Aftenposten'.



En rueda de prensa, el ministro de Salud noruego, Ingvild Kjerkol, ha reconocido que "es probable" que la nueva variante "sea más contagiosa" que la variante delta y ha advertido de que "la experiencia previa" con la pandemia hace pensar que se extenderá a todos los países, Noruega incluido, por lo que ha defendido la imposición de medidas "defensivas".



Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Salud Pública, Camilla Stoltenberg, ha alertado de que existen motivos de preocupación. "Sí, debemos preocuparnos", ha aseverado, antes de admitir que, por el momento, "se sabe muy poco de la variante del virus".



"Parece que es más contagioso, quizás significativamente más contagioso", ha dicho, remarcando que, por el momento, "no está claro si causa una enfermedad grave y cómo funcionan las vacunas (contra la variante)".



Varios países ya han confirmado la presencia de la variante ómicron en sus territorios, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como "preocupante". Fue detectada por primera vez en Sudáfrica.