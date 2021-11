Coronavirus.- López Obrador cree que "no hay motivo de riesgo" en México por la variante ómicron

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que por ahora "no hay motivo de riesgo" por la variante ómicron del SARS-CoV-2, detectada por primera vez en Sudáfrica, y ha descartado que se vayan a adoptar nuevas restricciones para contener su posible expansión.



Aunque está previsto que el martes el Ministerio de Salud mexicano informe del impacto de la nueva variante, López Obrador ha apuntado que "no hay todavía información sólida" que confirme que se trata de una variante más peligrosa que las anteriores. "No debemos espantarnos", ha dicho en rueda de prensa este lunes desde Oaxaca, según el periódico 'Milenio'.



El mandatario mexicano ha abogado por seguir ampliando la campaña de vacunación para combatir la variante ómicron y cualquier otra que pueda surgir. En este sentido, ha apostado por vacunar "a los que se han quedado rezagados", con la vista puesta en los jóvenes.



Las autoridades sanitarias de México tienen registrados más de 3,8 millones de casos de COVID-19, entre ellos casi 294.000 víctimas mortales.