Coronavirus.- Detectados seis casos de la variante ómicron en Escocia

LONDRES, 29 (DPA/EP)



El Gobierno escocés ha confirmado seis casos de la variante del coronavirus denominada ómicron con posible transmisión local, según ha informado el viceministro principal de Escocia John Swinney.



Los casos, que han sido localizados en las localidades de Lanarkshire, Glasgow y Clyde, serán supervisados por el Ministerio de Sanidad, que ha asegurado que se está llevando a cabo un rastreo de los contactos para averiguar el posible origen de la variante ómicron.



El viceprimer ministro escocés ha reconocido a la BBC que "todavía no tienen todos los detalles", pero que "algunos de los casos no tienen una conexión directa con viajes internacionales".



"Hasta que no se sepa más información seremos precavidos y haremos todo lo posible para minimizar el riesgo de contagio", ha dicho el ministro de Salud escocés, Humza Yousaf.