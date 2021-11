Coronavirus.- Chile condiciona el pase sanitario a la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19

Impone restricciones de entrada a extranjeros procedentes de siete países africanos por la variante ómicron



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Chile ha anunciado que desde el próximo 1 de enero de 2022 será necesario tener una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para obtener el Pase de Movilidad.



Esta nueva medida afectará a todos los mayores de 18 años, que verán su pase sanitario inhabilitado si no adquieren la dosis de refuerzo antes de que se cumplan seis meses desde que se inoculasen con el esquema completo inicial del inmunizador. El documento se volverá a activar una vez les sea administrada la tercera dosis.



La nueva subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, --que ha asumido el cargo este lunes tras la renuncia de Paula Daza-- ha subrayado que con esta norma el Ejecutivo busca que más de tres millones y medio de personas que no han recibido la dosis de refuerzo, den el paso para obtenerla.



"Esperamos que comprendan que no es solo por el Pase de Movilidad, es para resguardar sus vidas y las del resto, sus seres queridos", ha incidido Valenzuela en una rueda de prensa, informa el canal chileno T13.



Esta nueva medida se produce en un contexto de preocupación por la nueva variante del coronavirus ómicron, que ha llevado también al país a anunciar que a partir del 1 de diciembre quedará prohibido el ingreso a extranjeros no residentes que provengan de siete países del sur de África --Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique--.



Por lo tanto, el Gobierno de Chile ha descartado la apertura de los pasos terrestres del país, así como la eliminación de las restricciones de salida impuestas en el marco de la pandemia, que había anunciado para el próximo 1 de diciembre.



Respecto a la nueva variante, Valenzuela ha señalado que "no hay ninguna evidencia que permita afirmar que es una variante que pueda escarpar a la inmunidad de las vacunas en uso", por lo que ha recordado que la variante delta "sigue siendo la predominante" en Chile.



"Hacemos un nuevo llamado a seguir auto cuidándonos y vacunándonos tal como lo aconseja la autoridad de salud", ha sentenciado al respecto.



Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha participado este lunes en la ceremonia inaugural de la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que ha apuntado a la "insuficiencia" del sistema sanitario mundial frente a la pandemia.



"A pesar de los heroicos esfuerzos (de la OMS), no fue suficiente, pero no por ellos, sino porque el sistema que teníamos para prepararnos y responder a las pandemias era claramente insuficiente", ha apostillado, informa el medio chileno 'La Tercera'.



"Lamentablemente esta organización no estaba adecuadamente preparada para afrontar el desafío", ha añadido, para ahondar en que "no tenía las herramientas y recursos necesario para cumplir con el papel crucial que se esperaba que desempeñara". "Y por esa debilidad todos pagamos un precio, un precio muy alto", ha lamentado.



Chile ha sumado en la última jornada 1.979 nuevos contagios para un total de 1.781.365 casos positivos aucmulados desde que estalló la crisis sanitaria, y 30 fallecidos para 38.343 víctimas mortales de la COVID-19.