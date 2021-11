Comienza el juicio al expresidente georgiano entre protestas de sus partidarios

Tiflis. EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Tiflis, 29 nov (EFE).- El juicio contra el expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili, acusado por abuso de poder, comenzó hoy en Tiflis, mientras varios cientos de sus seguidores protestan frente al Tribunal donde transcurre el proceso.

"No reconozco la acusación de la Fiscalía ni a la Justicia georgiana. No estoy aquí para ser parte de una comedia escrita de antemano", declaró el exmandatario, sobre el cual ya pesan sendas condenas de tres y seis años de cárcel por abuso de poder y el ataque contra un diputado opositor y una investigación por entrada ilegal al país.

Saakashvili fue trasladado a la sala del Tribunal del Hospital militar de Gori, ubicado a 80 kilómetros al oeste de la capital georgiana, donde se recuperaba de una huelga de hambre de 50 días que inició el 1 de octubre pasado tras ser detenido por las autoridades.

El expresidente es juzgado en esta ocasión por reprimir violentamente una manifestación el 7 de noviembre de 2007, con la participación de militares -lo cual está prohibido por la Constitución georgiana- y el uso de cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma, y concluyeron con más de 550 manifestantes heridos y más de 30 policías lesionados.

Este mismo día las autoridades allanaron y expropiaron el canal de televisión opositor Imedi.

Por ello Saakashvili podría ser condenado a una pena de cárcel de entre 5 y 8 años.

Además, el exmandatario afronta otro proceso por dilapidación del erario público con fines personales durante sus mandatos (2004-2012), en el que se le imputa el gasto de más de 9 millones de lari (más de nueve millones de dólares), causa que podría costarle entre 7 y 11 años de cárcel.

A lo cual se suma la investigación en curso por cruce ilegal de frontera, tras su llegada al país en octubre pasado, lo cual podría costarle una condena de 5 años de prisión.

"Cualquier proceso en su contra y cualquier acusación son ilegales, solo responden a objetivos políticos, para evitar que Saakashvili se dedique libremente a la política", denunció su abogado, Bek Basilaya, antes de entrar al Tribunal, frente al cual se reunieron al menos 300 partidarios del expresidente.

Tras el inicio de la sesión, las tensiones frente a la sede del tribunal se incrementaron: los opositores congregados bloquearon el tránsito en varias ocasiones entre gritos de "¡Misha!, ¡Misha!, ¡Misha!".

Los manifestantes intentaron entrar por la fuerza en el recinto jurídico, ante lo cual la policía se vio obligada a usar gas pimienta y detener a varios, incluyendo al líder opositor Guigui Ugulava.

El diputado opositor de Movimiento Nacional Unido (MNU), Zaal Udumashvili, afirmó que Saakashvili es un "prisionero de (el presidente de Rusia, Vladímir Putin) y (el fundador del partido gobernante Sueño Georgiano) Bidzina Ivanishvili" y aseguró que sus partidarios "continuarán luchando por la libertad del expresidente".

Por su parte, el diputado oficialista Guivi Mikanadze negó que exista persecución política alguna en contra de Saakashvili y señaló que este "no tendrá ningún privilegio" ante la corte.

"Es absurdo afirmar que es un preso político, todos en Occidente saben eso", añadió.