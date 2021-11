Chile dice en la OMS que hay que cambiar de métodos para afrontar pandemias

Imagen de archivo del presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés

Ginebra, 29 nov (EFE).- Chile defendió hoy en una asamblea extraordinaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los métodos con los que cuenta el mundo para afrontar crisis sanitarias globales han sido "claramente insuficientes" y se declaró favorable a un nuevo tratado internacional legalmente vinculando de preparación y respuesta a pandemias.

En una intervención virtual en la asamblea, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, elogió el trabajo realizado por la OMS como institución, por su personal y por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pero apuntó que ello no fue suficiente frente a la gravedad de la situación.

Sostuvo que lo que falló fue el actual sistema de preparación y respuesta a pandemias.

"La organización no estaba preparada para este desafío, no contaba con las herramientas ni con los recursos que requiere cumplir el rol que todos esperamos y por esa debilidad hemos pagado un alto precio" dijo el mandatario.

La OMS dio comienzo hoy a una asamblea extraordinaria en la que sus 192 Estados miembros decidirán si dan paso a la negociación de un tratado internacional de preparación y respuesta a futuras pandemias para corregir todos los errores que el mundo ha cometido en la actual pandemia de covid-19.

"Un instrumento vinculante, un tratado con obligaciones no será fácil de obtener, requerirá concesiones de todos los que participen, pero será más fácil y requerirá menos sacrificios que afrontar un nueva pandemia con el sistema inadecuado que tenemos ahora", subrayó Piñera.

"Les pido que piensen. No podemos seguir haciendo lo mismo, empleando los mismos métodos, confiando en los mismos instrumentos y esperando resultados diferentes", reflexionó.

El presidente agradeció a la OMS por su apoyo a los países en la crisis por la covid-19 y destacó sus orientaciones para la puesta en marcha de la estrategia de Chile en cuestiones de diagnósticos y aislamientos, para el reforzamiento de su sistema sanitario y su programa de vacunación.