Brasil.- El centrista Alckmin asegura que "avanzan" las opciones de ser candidato a vicepresidente de Lula

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El centrista Geraldo Alckmin, antiguo gobernador de Sao Paulo y exlíder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ha asegurado este lunes que las posibilidades de que se presente como candidato a vicepresidente en la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva "avanzan".



Alckmin ha respondido así a un llamamiento de varios sindicatos a aceptar concurrir como 'número dos' de Lula a las elecciones presidenciales del 2 de octubre de 2022.



El antiguo dirigente del PSDB se ha reunido con dirigentes de Fuerza Sindical, la Unión General de Trabajadores, Nueva Central y la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil. Ésta última, vinculada al Partido Comunista de Brasil, no ha pedido expresamente que Alckmin sea candidato a vicepresidente.



"Me estoy preparando de nuevo para ser gobernador del estado. Ha surgido la hipótesis federal. Los desafíos son grandes. Esa hipótesis avanza", ha explicado.



Durante la cita, a la que estaba invitada la prensa, Alckmin se ha referido a cuestiones nacionales e internacionales y no ha hecho mención alguna a la política de Sao Paulo, destacan los medios brasileños.



"En la situación actual sería muy importante que aceptara (ser vicepresidente de Lula). Nosotros daremos todo nuestro apoyo", ha señalado el presidente de Fuerza Sindical, Miguel Torres.