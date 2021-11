Bolivia.- Arce encabeza la marcha que se aproxima a La Paz y recuerda a la oposición que "con el pueblo no se juega"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabeza este lunes la marcha oficialista a su paso por la ciudad de El Alto antes de culminar finalmente en La Paz, después de siete días recorriendo el país, recordando a la oposición conservadora que "con el pueblo no se juega" y que tiene "un voto que respetar".



En declaraciones a la televisión pública, Arce ha remarcado que "el pueblo quiere tranquilidad y paz, quiere que se respete la democracia y el voto emitido en las urnas y ésta es una llamada de atención a la derecha de que con el pueblo no se juega, hay un voto que tiene que respetar".



Hace una semana, el Movimiento al Socialismo (MAS) y otros colectivos y organizaciones afines iniciaron una marcha desde el municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro, hasta La Paz para respaldar al Gobierno de Luis Arce y en rechazo a los últimos y presuntos intentos de desestabilización llevado a cabo por la oposición, en especial en Santa Cruz.



Arce ha estado acompañado por su vicepresidente, David Choquehuanca, y por el expresidente de Bolivia Evo Morales, quien ha defendido el sentido de la marcha como una forma defender la democracia y el Estado Plurinacional, cuenta el diario boliviano 'La Razón'.



"No habrá golpe; solo quiero decir que si a mí me hicieron golpe, a Lucho (Luis Arce) no se lo van a hacer", ha dicho Morales a los medios a su llegada este lunes a la ciudad de El Alto, desde la que descenderán hasta La Paz para poner el broche a una caminata con un acto en el que se esperan unas 50.000 personas.



Está previsto que este lunes finalice la movilización con un acto en la céntrica plaza Mayor de San Francisco tras su paso también por la sede del Gobierno. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ha informado de que 380 policías acompañarán el recorrido de la movilización.