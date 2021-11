Biden presentará el jueves su plan contra la covid-19 para el invierno

El presidente estadounidense, Joe Biden, en declaraciones a la prensa este 29 de noviembre del 2021. EFE/Oliver Contreras

Washington, 29 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, presentará este jueves una "estrategia detallada" para combatir la pandemia del coronavirus este invierno sin "incluir cierres ni confinamientos", ante la preocupación generada por la nueva variante ómicron de la covid-19.

En un breve discurso desde la Casa Blanca, Biden indicó este lunes que visitará el jueves los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés), ubicados a las afueras de Washington y el principal centro médico de investigación pública en EE.UU., para revelar el plan de su Gobierno contra la covid-19 en los meses de invierno.

"Tenemos las mejores vacunas en el mundo, las mejores medicinas, los mejores científicos y estamos aprendiendo cada día y combatiremos esta variante con acciones científicas e informadas y con rapidez, no con caos y confusión", remarcó.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó en rueda de prensa minutos después que la estrategia que dará a conocer el presidente estará "basada una ampliación de la vacunación, dosis de refuerzos y más test, entre otros" y "no en cierres y confinamientos".

"Estamos en una situación mucho mejor que hace tres, hace seis meses y, ciertamente, mucho mejor que hace un año", agregó Psaki al referirse a que casi el 60 % de la población de Estados Unidos está vacunada con la pauta completa.

Por ello, la portavoz subrayó que "en este momento" los expertos no consideran "necesarias medidas adicionales" ante la variante ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica.

Desde este lunes, EE.UU. impuso restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica y otros siete países del sur del continente africano.

En Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia con más de 775.000 fallecidos, casi el 20 % de su población ha recibido además ya la dosis de refuerzo de los sueros disponibles.

Canadá anunció este lunes la detección de dos casos confirmados de la variante ómicron del coronavirus en su territorio, que serían los dos primeros de los que se sabe en el continente americano.