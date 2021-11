AMP.- Coronavirus.- Detectados seis casos de la variante ómicron en Escocia y dos en Inglaterra

LONDRES, 29 (DPA/EP)



El Gobierno escocés ha confirmado seis casos de la variante del coronavirus denominada ómicron con posible transmisión local, según ha informado el viceministro principal de Escocia John Swinney, a lo que se han sumado otros dos detectados este lunes en Londres, lo que aumenta el total a once.



Los casos, que han sido localizados en las localidades de Lanarkshire, Glasgow y Clyde, serán supervisados por el Ministerio de Sanidad, que ha asegurado que se está llevando a cabo un rastreo de los contactos para averiguar el posible origen de la variante ómicron.



El viceprimer ministro escocés ha reconocido a la BBC que "todavía no tienen todos los detalles", pero que "algunos de los casos no tienen una conexión directa con viajes internacionales".



"Hasta que no se sepa más información seremos precavidos y haremos todo lo posible para minimizar el riesgo de contagio", ha dicho el ministro de Salud escocés, Humza Yousaf.



La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha detallado que, por el momento, es de su conocimiento que "no todos (los casos) tienen antecedentes de viajes recientes o vínculos conocidos con otros que han viajado a los países del sur de África donde se detectó originalmente la variante".



"Esto sugiere que podría haber alguna transmisión comunitaria de esta variante en Escocia", ha avisado Sturgeon.



Por su parte, los casos detectados en Londres han sido notificados en los municipios de Camden y Wandsworth, mientras que las autoridades han informado de que no están conectados entre ellos ni con los casos registrados hasta el momento. No obstante, ambos casos están "ligados a viajes al sur de África", informa Sky News.