Xavi Hernández: "Puede que hayamos ganado el día que menos lo merecimos"

Xavi Hernández afirmó que es posible que el Barcelona haya ganado en Villarreal el partido en el que menos ha merecido la victoria, aunque la calificó de "tremenda" por haberla obtenido en un campo "muy complicado" y destacó el valor del trabajo de los futbolistas. EFE/ Domenech Castello

Vila-real (Castellón), 27 nov (EFE).- Xavi Hernández afirmó que es posible que el Barcelona haya ganado en Villarreal el partido en el que menos ha merecido la victoria, aunque la calificó de "tremenda" por haberla obtenido en un campo "muy complicado" y destacó el valor del trabajo de los futbolistas.

"Habíamos hablado de soluciones para salir desde atrás, pero no ha salido bien, aunque en el segundo tanto lo hemos conseguido saliendo desde la portería", agregó Xavi, quien destacó que el rival presionó bien y les hizo sufrir en un encuentro "muy rico tácticamente ante un gran equipo de Liga de Campeones y en el que ha habido mucha igualdad"".

Respecto a alguna discusión en el túnel de vestuarios con técnicos del Villarreal al final del encuentro, señaló que la tensión en los banquillos es normal y que al final se habían "dado la mano y ya está"

Sobre si la victoria había sido una cuestión "de flor", indicó que el segundo gol proviene de una situación táctica que tenían trabajada. "Hoy hemos estado ante un rival magnífico. Nos han apretado, pero en la primera parte hemos tenido opciones y no han entrado, por lo que lelos también han tenido flor", dijo.

Respecto al estado de ánimo del equipo insistió en el trabajo y el espíritu colectivo. "Hoy no la hemos merecido, pero hemos ganado y, a veces, hay que hacerlo de esta forma", explicó Xavi.

Indicó que el triunfo sabe a gloria y de la posibilidad de que Ferran Torres recale en el Barcelona, dijo que este no es el momento de hablar de rumores y de fichajes, sino de valorar lo que tiene el equipo. EFE