Vinicius resguarda e ilumina el liderato del Real Madrid

Madrid, 28 nov (EFE).- El Real Madrid defendió el liderato de LaLiga Santander con un triunfo de enjundia ante otro de los aspirantes como el Sevilla iluminado por un brillante gol de Vinicius Junior y resguardado por dos intervenciones de gran valor de Thibaut Courtois, la última en la prolongación que negó las tablas al cuadro andaluz.

El joven extremo brasileño, que no había sido decisivo ni mucho menos a lo largo del partido, es de los que no se rinden. Así lo ha demostrado desde que llegó a Madrid. Y esta temporada se encuentra en estado de gracia. Cuando el partido enfilaba el final, recogió un balón cerca de la banda, se internó hacia dentro y enganchó un tremendo disparo que significó el 2-1.

Era el final estelar a la remontada de un equipo blanco que había sido superado por momentos por el Sevilla, que tuvo el partido en la primera mitad y que en el segundo periodo no pudo con el acoso del cuadro del italiano Carlo Ancelotti, que resguardó y consolidó el liderato, ahora con cuatro puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad y cinco respecto al propio Sevilla, mientras que sigue manteniendo al Barcelona a diez.

El duelo del Santiago Bernabéu permitió al Sevilla volver a demostrar ser una alternativa de poder, por juego y plantilla, pero al que de nuevo se le resistió regresar con el triunfo. Se adelantó y tuvo ocasiones para apuntillar. No hubo forma. Primero el austríaco David Alaba sacó bajo palos, acto seguido respondió Thibaut Courtois y luego el larguero abortó un precioso disparo colocado del argentino Lucas Ocampos.

El Sevilla dominaba desde el minuto 12 gracias a un gol de cabeza de Rafa Mir, completamente solo a la salida de un córner. Pero otro error, en esta ocasión del portero marroquí Yassine Bono en un disparo lejanísimo del brasileño Militao, habilitó al francés Karim Benzema para sellar un empate que solamente pudo desnivelar Vinicius con su brillantez, aunque quedó tiempo para que el equipo de Lopetegui rozara el empate con un testarazo del danés Thomas Delaney que abortó Courtois en el último estertor de un gran partido.

La victoria del Real Madrid, que no pierde ante el Sevilla en casa desde diciembre de 2008, permite al Atlético de Madrid, defensor del título, escalar hasta el segundo puesto.

Aún herido por el doloroso tropiezo en Champions ante el Milan, el Atlético de Madrid se redimió en el Nuevo Mirandilla, donde obtuvo una victoria tan imprescindible como reconfortante y a la postre amplia ante un Cádiz que aún no sabe lo que es ganar en casa.

El cabezazo del francés Thomas Lemar (m.56) a centro del belga Yannick Carrasco fue un soplo de oxígeno para el conjunto de Diego Pablo Simeone. Respiró el técnico argentino y todo su equipo ante un Cádiz hasta entonces peleón que bajó los brazos.

El francés Antoine Griezmann (m.70), a centro de Marcos Llorente, y Ángel Correa (m.76), tras una magnífica combinación, sellaron el triunfo del Atlético de Madrid, porque aunque el Cádiz recortó distancias con un gol extraño en el que un centro desde la derecha del hondureño 'Choco' Lozano tocó en Carrasco, se envenenó y acabó sorprendiendo al meta esloveno Jan Oblak (m.86), lo respondió el brasileño Matheus Cunha de inmediato.

La Real Sociedad cerró una mala semana en el RCDE Stadium. En LaLiga no perdía desde la primera jornada, también en Barcelona (Camp Nou). Había encadenado trece partidos sin caer y varias jornadas como líder, pero las tablas que cedió ante el Valencia y esta derrota frente al Espanyol le han apartado hasta la cuarta plaza.

Soñó por momentos con sacar una victoria, sobre todo cuando el sueco Aleksander Isak batió a Diego López a los 65 minutos, pero el colegiado finalmente anuló el gol tras haber tocado el balón durante la jugada de ataque del conjunto de Imanol Alguacil.

No entendieron la decisión del colegiado los donostiarras, que acabaron cayendo por un gol del venezolano Yangel Herrera (m.77), el primero que logra con la camiseta espanyolista, y por la resistencia del bloque de Vicente Moreno, que poco a poco está convirtiendo su estadio en un fortín en el que, por ejemplo, también cayó en su día el real Madrid.

El Betis afianzó su plaza europea a costa del colista Levante (3-1) gracias a un triplete de Juanmi Jiménez, el primero que logra como profesional y que ratificó el magnífico estado de forma que atraviesa esta temporada.

El cuadro de Javier Pereira, único que no conoce la victoria, se adelantó pronto en el marcador por medio del alemán Shkodran Mustafi (m.7), pero no le bastó para sorprender al equipo del chileno Manuel Pellegrini, cuyos jugadores le brindaron la victoria en su partido 500 en España con una magnífica reacción en el segundo periodo rubricada con los tres tantos de Juanmi.

Lo peor para el Betis es que uno de sus mejores hombres, el francés Nabil Fekir, fue amonestado y se perderá la visita al Barcelona de la próxima jornada por acumulación de amonestaciones.

