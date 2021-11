Venezuela.- Maduro acusa a la misión electoral de la UE de ser "espías" que buscaban "manchar" los comicios venezolanos

Critica la "metodología de espías" de la UE y afirma que ese 'modus operandi' no se lo había visto a "ninguna delegación en 22 años"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a la misión electoral de la Unión Europea desplegada en el país de ser "espías" que buscaban "manchar" los comicios regionales y municipales venezolanos del pasado domingo.



"¿Quiénes llegaron? Espías. Trataron de manchar el proceso electoral impecable de Venezuela y no pudieron, una delegación de espías", ha aseverado Maduro en declaraciones en la cadena Venezolana de Televisión.



Para el mandatario venezolano, la misión europea ha ejercido su labor con una "metodología de espías" que, según él, no se le había visto nunca antes a ninguna otra delegación en más de 20 años.



"Lo que vimos nosotros en la delegación europea no lo hemos visto nosotros en ninguna delegación en 22 años, nunca desplegaron tantos, en número, de supuestos observadores con una metodología de espías, vinieron a espiar al proceso electoral venezolano", ha lanzado el mandatario sudamericano.



La misión de observación electoral de la Unión Europea apuntó a irregularidades en las elecciones regionales y locales de Venezuela aunque señaló que, en general, las condiciones democráticas mejoraron en este proceso.



"Si el marco legal venezolano cumple con la mayoría de estándares internacionales, la misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron a la igualdad de condiciones y la transparencia de las elecciones", aseguró la jefa de la misión, Isabel Santos.



Desde una rueda de prensa en Caracas, Santos indicó que se había registrado la inhabilitación arbitraria de algunos candidatos por vía administrativa y que algunos dirigentes han visto como se les retiraba el control de su tarjeta electoral.



Con todo, la socialista lusa también puso el acento en que este proceso electoral, el primero en 15 años con presencia de observadores europeos, se celebró en mejores condiciones que anteriores comicios.



Las votaciones regionales y locales, que se resolvieron con el triunfo 'chavista' en 20 de los 23 territorios del país, representan una "prueba crucial" para el regreso de la mayoría de fuerzas opositoras a la contienda electoral, tras el boicot a las legislativas de diciembre de 2020 cuyo resultado la UE no reconoció.



La misión europea ha contado con 136 observadores desplegados en los 23 estados del país y ha visitado 665 centros de votación a lo largo del país. "El alcance de la misión nos permite tener una visión completa del proceso electoral", ha subrayado Santos.



Es por esto que el presidente Maduro ha aseverado que "la UE no pudo manchar a Venezuela", pues el proceso electoral "quedó hermoso" gracias a que las elecciones fueron "verificables, justas y libres", en las que el 'chavismo' "arrasó".