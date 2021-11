Triunfo de Utah Jazz ante New Orleans Pelicans por 127-105

Utah Jazz ganó en casa a New Orleans Pelicans por 127-105 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Utah Jazz cayeron derrotados en casa contra New Orleans Pelicans por 97-98. Por su parte, los de New Orleans Pelicans vencieron fuera de casa a Utah Jazz por 97-98. Tras el partido, Utah Jazz se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 13 partidos ganados de 20 disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con cinco partidos ganados de 22 jugados.

El primer cuarto estuvo dominado por el equipo local, de hecho, consiguió un parcial de 14-2 durante el cuarto y llegó a ir ganando por 17 puntos (33-16) hasta finalizar con un resultado de 37-23. Posteriormente, durante el segundo cuarto Utah Jazz se distanció en el marcador, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 14-2 durante el cuarto y tuvo una diferencia máxima de 29 puntos (62-33) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 27-22. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 64-45 en el electrónico.

En el tercer cuarto el equipo local elevó de nuevo su diferencia, alcanzó una diferencia de 31 puntos (83-52) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 32-22 y un total de 96-67. Por último, en el transcurso del último cuarto New Orleans Pelicans consiguió acercarse de nuevo en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 12-0 y redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, aunque no lo suficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 31-38. Tras todo esto, el partido acabó con un resultado final de 127-105 para los locales.

El triunfo de Utah Jazz se debió en parte gracias a los 21 puntos, siete asistencias y siete rebotes de Donovan Mitchell y los 20 puntos, una asistencia y tres rebotes de Jordan Clarkson. Los 12 puntos, dos asistencias y 12 rebotes de Jonas Valanciunas y los 15 puntos, una asistencia y cuatro rebotes de Jaxson Hayes no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente duelo de Utah Jazz será contra Portland Trail Blazers en el Vivint Arena, mientras que New Orleans Pelicans se enfrentará a Los Angeles Clippers en el Staples Center.