Tobias Liang, de 17 años, o cómo ganar medallas trepando en un refrigerador

Tobías Liang de Estados Unidos posa con la medalla de oro hoy, en el podio de la prueba suelo masculino en la gimnasia artística en los Juegos Panamericanos Junior en el Coliseo El Pueblo Cali (Colombia). EFE/Carlos Andrés Valverde

Cali (Colombia), 28 nov (EFE).- Tiene apenas 17 años y ya sabe dictar consejos prácticos para aficionados a la gimnasia que buscan un manual práctico para ganar medallas.

Tobias Liang nacido un 25 de marzo en el estado estadounidense de Georgia, descubrió, quizá sin querer, mecanismos infalibles en la casa de sus padres para adquirir equilibrio, cierto control de la gravedad o, al menos, agilidad para amortizar los golpes, además de una deslumbrante fuerza impulsora.

"Comencé a practicar la gimnasia artística a los cinco años, cuando mi mamá me vio trepándome al refrigerador y brincando en la cama, y desde eso me vi atrapado por la gimnasia", declaró Liang en una entrevista con Efe.

"La amo. Estoy felizmente atrapado por la gimnasia", declaró sonriente, como si acabara de cometer una pillería mientras luce con orgullo la tercera medalla de oro obtenida en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior de Cali.

Liang hoy no sabe garantizar si aquellas piruetas alrededor de la heladera o sobre las camas de la familia han marcado la diferencia en su forma arrojada de ejecutar la gimnasia artística.

Pero sabe que su estilo tiene algo diferente, si se compara con el de sus rivales y compañeros de equipo.

La supremacía estadounidense en la gimnasia artística de los primeros Juegos Panamericanos Junior se resume en ocho medallas de oro, y uno de los grandes protagonistas de este logro avasallador ha sido Liang.

El estadounidense recibió este domingo calificación de 13.366 para vencer al chileno Luciano Mauricio Letelier y al costarricense Ariel Josué Villalobos.

"Esta es mi primera competencia internacional y la he amado. Ha sido muy gratificante, la energía ha sido genial y me ha encantado la actitud de mis otros compañeros", declaró a Efe.

Liang se ha colgado las preseas de oro en las categorías de suelo individual y equipos.

También ganó un bronce en individual general.

Pero su ambición no para ahí. Apunta a otro podio y sabe que de Cali puede salir como uno de los actores estelares.

"Estoy muy emocionado", expresó para significar que prefiere transformar la presión por la búsqueda de un resultado en el placer de salir a divertirse en cada prueba.

No quiero decir que la preparación y las pruebas no hayan sido duras.

Pero cree que el trabajo riguroso y constante deja premios.

"Todo está para nosotros", dice tras matizar que el destacado balance del equipo no los saca del objetivo final.

Estados Unidos ha facturado en gimnasia artística hasta este domingo ocho medallas de oro, dos de plata y dos de bronce.

El único oro que se les ha escapado quedó en poder de República Dominicana.

Las delegaciones de Brasil Perú y Chile, con sendas medallas de plata, completan provisionalmente el medallero de la gimnasia en Cali.

La gimnasia artística de los Panamericanos Junior de Cali cuenta con deportistas de 18 países y finalizará este lunes.