Tenis.-AMP.- Tenis/Davis.- El ruso Medvedev supera a Carreño y manda a España al dobles

El número dos del mundo estira la eliminatoria que abrió Feliciano López con victoria



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El tenista ruso Daniil Medvedev superó (6-2, 7-6(3)) al español Pablo Carreño para igualar la eliminatoria por un puesto en cuartos de final de la Copa Davis 2021, tras el 1-0 que había puesto Feliciano López, que buscarán ambos equipos con el punto de dobles.



A Carreño, después de jugar cinco horas el jueves, le tocó bailar con la más fea, el número dos del mundo, y aunque plantó cara en el segundo set, no pudo dar otra eliminatoria a España. El asturiano, decisivo ante Ecuador, alargó la batalla y levantó cuatro bolas de partido, pero Medvedev aferró a Rusia en la lucha.



El campeón del US Open tuvo que tirar de repertorio para bajar la euforia de un Carreño que apretó en busca del tercer set. El ruso eso sí se encargó de cortar el subidón de la anfitriona después de la remontada de Feliciano, con un 5-0 de entrada. El asturiano buscó su momento en el segundo acto y logró hacer daño al resto.



Así, el bronce olímpico el pasado verano logró ponerse 1-3, pero Medvedev volvió a la carga con cuatro juegos seguidos. El desgaste pudo más que la épica a un Carreño que salvó dos bolas de partido para llegar a la muerte súbita, donde de nuevo el número dos del mundo enseñó galones para sujetar a Rusia.



España desaprovechó la 'bola de cuartos' que ganó Feliciano (2-6, 6-3, 6-4) contra Rublev. El toledano volvió a ser la elección del capitán español, Sergi Bruguera, como en el primer punto del torneo el jueves contra Ecuador. La empresa era mucho más exigente que aquel día y Rublev lo dejó claro desde los primeros juegos. El ruso dominó con su derecha y con un saque bastante correcto.



En cambio, a Feliciano no le funcionó el saque y dio opciones al doble 'break' con el que Rublev se apuntó la primera manga. Con el empuje de la grada, 'Feli' encontró estabilidad en su juego y confianza para ir sumando puntos y calentando el servicio. El toledano terminó de levantarse con el 'break' en el sexto juego y después salvando tres bolas de rotura para confirmarlo.



Feliciano tiró de garra y calidad para salvar otro momento delicado en el inicio del tercer set e hizo sentir a Rublev la presión. A sus 40 años y con cinco 'Ensaladeras', Feliciano tuvo entonces dos bolas de partido al resto y una tercera, con su saque, que puso a la vigente campeona en el camino a cuartos, aunque el dobles será el que decida ya sin red.