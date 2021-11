Somalia.- El expresidente del Parlamento somalí denuncia amaño electoral en los comicios a la cámara baja

29-07-2021 El primer ministro de Somalia, Mohamed Hussein Roble. POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL AFRICA WPA POOL



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El expresidente del Parlamento somalí Mohamed Osman Jawari ha denunciado un caso de falta de transparencia electoral en las elecciones a la cámara baja del legislativo, paso inmediatamente previo a la celebración de nuevos comicios presidenciales, esenciales para el desbloqueo de la larga crisis política que atraviesa el país.



La situación ha llevado al primer ministro Mohamed Husein Roble a entablar este domingo una ronda de conversaciones con líderes de la oposición para lidiar con las críticas que está atravesando el proceso electoral, según Voice of America.



A Jawari se le impidió concurrir en las elecciones para mantener su escaño por Baidoa, en el estado de Suroeste, a pesar de la diferencia de pareceres entre las comisiones federales y estatales encargadas de celebrar estas elecciones indirectas. Jawari está convencido de que el presidente del país, Mohamed Abdelahi 'Farmajo', y el presidente del estado, Abdiaziz Lafta-Gareen, están detrás de esta suspensión, ya que lleva siendo desde hace años un crítico del mandatario.



A pesar de que la comisión federal no veía ningún problema en la candidatura de Jawari, fue la comisión estatal la que decidió suspender su concurrencia y celebrar igualmente unas elecciones en Baidoa que se han saldado con la victoria del ministro de Comercio e Industria del estado, Mohamed Ali Hasan, quien finalmente se ha hecho con el escaño que pertenecía al expresidente del Parlamento.



La comisión federal está estudiando, según el Garowe On Line, las quejas de Jawari y, de aceptarlas, podría disputar el resultado de los comicios, con el consiguiente bloqueo electoral.