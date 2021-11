Singapur.- Singapur retrasa la designación de su nuevo primer ministro por las complicaciones de la pandemia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El partido del Gobierno de Singapur, el Partido de Acción Popular, tendrá que retrasar la designación del nuevo primer ministro del país debido a las complicaciones generadas por la pandemia de coronavirus, que han obstaculizado el que se trata del proceso de sucesión más importante en la historia reciente del país.



El actual jefe del Gobierno, el histórico Lee Hsien Loong, que lleva en el cargo desde 2004 y ha visto pasar a cuatro presidentes, ha pedido este domingo paciencia a los afiliados del partido, que lleva meses buscando a una figura capaz de sustituir al que, hasta principios de año, era el sucesor indiscutible, Heng Swee Kat, quien decidió apartarse de la carrera tras pedir a alguien más joven como sustituto.



"Conforme se estabiliza la situación hay que poner el tema de mi sucesor sobre la mesa porque es una cuestión importante que no podemos aplazar indefinidamente", ha explicado Lee. "Pero el equipo de Gobierno encargado de la sucesión necesita más tiempo para tomar una decisión", ha declarado en comentarios recogidos por Bloomberg.



La estabilidad política es uno de los principales activos de Singapur por tratarse de uno de los grandes atractivos para los inversores internacionales. El calendario que maneja el Gobierno apunta a que la nominación del primer ministro, sea quien sea, tendrá lugar ante de las elecciones generales del año que viene, aunque su fecha tampoco se ha decidido.



La variante ómicron, considerada como "preocupante" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha hecho sino complicar las cosas, a juicio del primer ministro.



"Estamos siguiendo esto muy de cerca. No estamos seguros todavía, pero es posible que nos veamos obligados a dar unos pasos hacia atrás, antes de que podamos dar más pasos hacia adelante", ha indicado en comentarios adicionales recogidos por el 'Straits Times'.



"A pesar de todo esto, estoy seguro de que, eventualmente, encontraremos la manera de vivir con el virus y reanudar de manera segura todas las cosas que nos encanta hacer", ha concluido.