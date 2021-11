R.Unido/UE.- Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos endurecerán la persecución de las mafias de migrantes

CALAIS (FRANCIA), 28 (DPA/EP)



Los gobiernos de Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos han acordado endurecer las medidas contra las mafias de tráfico de seres humanos que operan en el canal de la Mancha tras una reunión de urgencia celebrada este domingo en Calais.



El ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, ha defendido además que Reino Unido dé una vía legal para que los refugiados puedan llegar al país y al mismo tiempo tomar medidas para que los refugiados no puedan trabajar en la economía sumergida.



La cumbre es en respuesta a la muerte por ahogamiento de 27 personas que intentaban llegar a las costas británicas y cuya embarcación volcó. Los hechos han generado una crisis entre Londres y París hasta el punto de que Francia retiró la invitación a Reino Unido para asistir a la cita de Calais.



El origen de la disputa está en que el primer ministro británico, Boris Johnson, publicó una carta dirigida al presidente francés, Emmanuel Macron, antes incluso de que se recibiera en El Elíseo.



Darmanin ha destacado su intención de consultar la situación con su homóloga británica, Priti Patel. "Queremos colaborar con los británicos, que son nuestros aliados", ha asegurado, aunque también ha advertido de que Francia no quiere ser rehén de la política interna británica.



La agencia de protección de fronteras de la UE, Frontex, destinará aviones de patrulla a la zona del canal desde diciembre, ha anunciado Darmanin, quien ha subrayado la importancia de la dimensión humanitaria de esta situación. "No ayuda criminalizar a los refugiados", ha remachado.



Patel, por su parte, defiende también la cooperación con los países vecinos. "Reino Unido no puede afrontar solo esta cuestión. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y colaborar en este momento de crisis", ha afirmado este domingo. De lo contrario hay una amenaza real de que haya "escenas incluso peores en las aguas heladas de los meses de invierno".