Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy domingo, 28 de noviembre

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. White Christmas

Lo más nuevo de Bing Crosby, Ken Darby Singers y John Scott Trotter & His Orchestra, «White Christmas», entra directamente al primer puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.336.399 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

2. Easy On Me

«Easy On Me», interpretado por Adele, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.106.576 reproducciones.

3. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.041.747 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. All I Want for Christmas Is You

Tras acumular 925.886 reproducciones, «All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey se mantiene en cuarto lugar.

5. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lil Nas X. Quizás por esto es que «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» debuta en el ranking directamente en el quinto puesto, pues alcanzó un total de 920.476 reproducciones.

6. Rockin' Around The Christmas Tree

El sencillo más reciente de Brenda Lee ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Rockin' Around The Christmas Tree» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 866.335 más de reproducciones.

7. Jingle Bell Rock

Cosechar éxitos es sinónimo de Bobby Helms. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Jingle Bell Rock», debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 846.254 reproducciones de primera entrada?

8. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)» de The Kid LAROI se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 820.196 reproducciones, motivo por el cual continúa en la octava posición.

9. Smokin Out The Window

Lo más nuevo de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic, «Smokin Out The Window», entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 800.225 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

10. Heat Waves

«Heat Waves» de Glass Animals se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 757.191 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la décima posición.

